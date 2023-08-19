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勿輕信車行「零元交車」 律師：貸款買車 看清契約

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款，導致經濟困頓。圖／取自YouTube
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款，導致經濟困頓。圖／取自YouTube

動畫「山道猴子的一生」，主角為便利商店店員，月薪僅三萬七千元，有學貸、卡費，卻又融資買進二手重機，其中「強力過件」、「零元交車專案」等術語，也引發關注。不過律師表示，零元取車是「羊毛出在羊身上」，並非真的零利率，只是把利息一併加在售價，提醒貸款買車一定要看清楚契約，要知道後果才能決定是否買這台車。

新北市法制局副局長許宏仁表示，法律上並沒有「融資貸款」名詞，就是借錢的意思，零頭款買二手車，全額零利率，是把利息一併加在出售價格。

對於影片中，主角借錢給女友買車，卻要不回來，許宏仁也提醒，要借錢就要白紙黑字寫下借多少、何時還，就算親兄弟也要明算帳，不要輕易「戀愛衝腦」，否則即便通訊軟體上面的借款訊息，都不一定能成為有力的證據。

惠聖法律事務所主持律師李惠暄表示，「羊毛出在羊身上」，如原本現金十萬元可買到二手重機，可能會變成售價十二點八萬元，分期零利率，甚至搭配動產擔保交易法第廿六條的「附條件買賣」，在分期款項付清前，所有權歸車行，一旦錢沒按時付，車子就會被拖走。提醒貸款買車一定要看清楚契約。

山道猴子的一生 利息 重機 動畫 便利商店

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