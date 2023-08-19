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熱門山道違規多 騎士死傷頻傳

聯合報／ 記者吳淑玲李定宇呂慧瑜王燕華／連線報導
彰化縣道一三九線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍。圖／警方提供
彰化縣道一三九線彎道多，不少機車騎士過彎或壓車時未減速，常釀成車禍。圖／警方提供

山道猴子的一生」動畫暴紅，也讓國內「跑山」文化受到檢視，包括台七乙線、北宜公路、嘉義台三線阿婆彎、台南一八二線龍崎段等，都是熱門山道之一，但超速違規、車禍也隨之而來。

據統計，今年截至八月，光是台七乙線、北宜公路兩地就開出逾七千張罰單，每周有七次車禍救護，其他縣市的彎道同樣也是死傷、違規件數不斷。車友則呼籲，除了加強執法外，考駕照時也應增列過彎技巧項目。

「幾乎天天都有人飆車受傷啦！」新北市警察局新店分局指出，今年截至八月，北宜公路共開出超速、跨越雙黃線等罰單二一三六張；最熱門的坪林段，平均每周都有五件車禍救護。今年三峽警方在台七乙路段，光是超速罰單就開三八七七張、未開頭燈也開出一三七○張，由於台七乙與桃園大溪相連，新北端平均每周兩次出動救護出勤，統計與北宜公路每周共救護出勤七次。

全台熱門山道 製表／都會地方中心
全台熱門山道 製表／都會地方中心

嘉義縣台三線澐水至大埔，山路蜿蜒，是許多重機族熱愛跑山路線之一，卻也常因駕駛不諳路況、雨霧路滑等，車禍頻傳。

中埔警分局表示，台三線阿婆彎，在今年初設限速四十公里的固定測速照相後，事故件數比往年減少許多，不過今年至昨天為止，仍有超速五七六件、無照駕駛四十八件，另有兩件死亡車禍、五十八件受傷。

台南山區一八二線龍崎段是知名的「自摔彎」，連續兩年造成五死，市長黃偉哲震怒下令專案改善。相關單位研議在進入高雄內門段加強執法，也加強護欄、路側明溝加蓋，避免騎士過彎摔倒，跌入側溝。

花蓮台十一線傍海而行，有全台最美省道公路稱號，但水璉至牛山呼庭長約兩公里多路段，常有超跑、重機聚集，挑戰高速過彎快感。花蓮縣警局已設置區間測速科技執法設備，九月一日啟用，限速五十公里。

台南李姓重機老闆說，年輕族群改車花很多錢，去賽車場又很貴，所以才去跑山，加上看到社群網站上許多帥氣壓車過彎影片，年輕車友只顧著學姿勢，但過彎操控技術不成熟，意外就發生了。

他認為，考駕照時應增列過彎技巧項目，減少年輕車友靠摔車獲得經驗的慘痛代價。

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