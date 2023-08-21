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「還路於民」總統參選人全到場 現場零互動

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷劉宛琳／台北報導
還路於民大遊行昨天在凱達格蘭大道舉行，民進黨總統參選人賴清德（中）表示，他將秉持兩大原則，第一，以人為本；第二，智慧科技落實三大承諾，以落實改善交通安全。記者余承翰／攝影
還路於民大遊行昨天在凱達格蘭大道舉行，民進黨總統參選人賴清德（中）表示，他將秉持兩大原則，第一，以人為本；第二，智慧科技落實三大承諾，以落實改善交通安全。記者余承翰／攝影

民團號召的「還路於民大遊行」，藍綠白總統參選人皆到場致詞表達支持。副總統、民進黨總統參選人賴清德表示，未來將落實三大承諾，全面改善道路交通安全；新北市長、國民黨總統參選人侯友宜表示，台灣交通安全面臨史無前例嚴峻挑戰，應改善不合時宜的交通號誌、標誌、標線。

昨天現場下雨，不過侯友宜在遊行過程中，並沒有撐傘、穿雨衣，而是淋著雨與民眾一同遊行。記者張睿廷／攝影
昨天現場下雨，不過侯友宜在遊行過程中，並沒有撐傘、穿雨衣，而是淋著雨與民眾一同遊行。記者張睿廷／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲則批評，政府針對交通問題不是沒有花錢，只是用的方法都「傻斃了」。鴻海創辦人郭台銘也出席表達支持遊行五大訴求，還當場簽署「台灣行人宣言」。

還路於民大遊行昨天在凱達格蘭大道舉行，民眾黨總統參選人柯文哲（中）致詞時表示，目前政府的處理方法就是撒幣，但效果不好，應該花更多力氣注重統計數字等基礎工作，真正提升道路安全。記者余承翰／攝影
還路於民大遊行昨天在凱達格蘭大道舉行，民眾黨總統參選人柯文哲（中）致詞時表示，目前政府的處理方法就是撒幣，但效果不好，應該花更多力氣注重統計數字等基礎工作，真正提升道路安全。記者余承翰／攝影

柯、侯、賴三人先後到場致詞，但現場「零互動」。

賴清德表示，未來將依循以人為本和智慧科技兩大原則，預計明年底之前，針對六百個優先路口改善，預計二○三○年將交通死亡人數降低百分之五十，並在二○四○年達到零死亡目標。

侯友宜說，他出席就是來回應民間團體「還路於民」的五大訴求，現階段的環境人車不分，需要檢討號誌、標誌跟標線。

侯友宜致詞時，國民黨立委游毓蘭先替侯友宜引言，游最後提到「我們只有把這樣的責任交給下一任總統，侯友宜」，現場響起噓聲。

賴清德也與黨公職們一同遊行，高呼「挺行人，挺交通安全」、「還路於民」等口號，現場疑似有民眾因不滿維安趕人，怒吼「賴清德政治作秀」。

還路於民大遊行昨在凱達格蘭大道舉行，鴻海創辦人郭台銘出席致詞，並簽署台灣行人宣言。記者余承翰／攝影
還路於民大遊行昨在凱達格蘭大道舉行，鴻海創辦人郭台銘出席致詞，並簽署台灣行人宣言。記者余承翰／攝影

侯友宜 賴清德 柯文哲 郭台銘 游毓蘭

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