還路於民遊行前夕…新北公車疑未停讓 翁命喪斑馬線

「還路於民大遊行」今登場，訴求交通零死亡目標，不過諷刺的是，新北中和昨卻發生一起公車疑似未注意停讓行人，撞死行人的意外。行人零死亡推動聯盟表示，這起車禍再次凸顯交通工程的重大缺失，也與前幾天行政院通過的交安綱領形成極大對比；交通部長王國材則說，已要求地方政府退縮斑馬線及公車停車指差確認。

昨上午台北客運「六六七」路公車在新北中和壽德街與民德路交叉路口左轉時，疑未注意及禮讓行人，撞到正走在斑馬線上的八旬林姓老翁，公車還向前拖行廿公尺才停止，林男頭顱遭車輪輾壓破裂、多處擦挫傷，送醫不治。涉嫌肇事的邱姓女司機自稱轉彎時，因視線死角未看到有行人，「我真的沒有看到有行人」，被檢方依過失致死罪交保八萬元。

根據路旁社區大樓監視器畫面，發現當時先有一輛大貨車通過，林男才緩步過馬路，緊接著一輛汽車及機車，先後從林男眼前經過，林男仍持續往前走，最後遭公車撞上。

附近民眾表示，該處行人綠燈秒數有卅三秒，若轉彎車輛不禮讓，行人肯定會卡在路中央。

中和警方表示，將通知相關駕駛人了解，若確有未禮讓行人，會依法開單告發。即日起也將加強執法。

行人零死亡推動聯盟表示，此事故明顯斑馬線設計不當及轉彎處人行道未做突出設計，導致駕駛人轉彎視距不良。再者，雖然駕駛個人責任無法迴避，但綜觀台北客運經勞基法裁罰的前科，包含超時加班、無加班費等，不重視駕駛員的經營態度，當然無法將優良的駕駛留下來。

新北交通局表示，該路口斑馬線，是依據現行交通標誌標線規則畫設，不在交通部今年指定斑馬線退縮的公函路口列表中。對於司機左轉未依規定停讓行人，業者管理有疏失，依法開罰最高額九萬元，司機停職至少三個月。

實際上，今遊行包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、民進黨總統參選人賴清德、鴻海創辦人郭台銘等人都將出席。不過柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評，今年一至五月的交通事故死傷人數比去年同期還多，顯然執政黨根本不懂交通哪裡出問題，甚至在人民發動遊行時，帶頭走在遊行隊伍最前方，完全不知檢討，角色錯置。

侯友宜則表示，人本交通環境要一直重視，不要等到遊行才重視，民間團體的幾大訴求都應落實，讓台灣擺脫行人地獄惡名。