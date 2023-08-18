行人地獄3案例…交安規範未落實 執行才是關鍵

行政院會昨通過「行人交通安全政策綱領」是否對症下藥？專家直言，近期多起行人死亡事件，原因多為斑馬線太長、沒有庇護島、無行人專用號誌等，但標線、號誌等標準早有規範，卻未見落實，自然難以保護行人。

案例一、24秒要跑完斑馬線 不合「交通工程手冊」步行速率

近來一名網友在台中市福科路與環中路二段、寬度約六十公尺的斑馬線，行人時相卻僅廿四秒，該網友用奔跑的方式才勉強通過，引發網友議論。關注公路發展的團體「公路邦」副邦主邱正智換算後發現，行人步行速率約為每秒二點五公尺，根本難以讓行人從容地在時限內穿越路口。

邱正智解釋，「交通工程手冊」內寫到斑馬線的行人步行速率，一律以每秒一點二公尺計算，反映台灣空有手冊、規範，實際卻並未遵循，也應對銀髮族、身障者有所調降。

道路工程時常與現狀或法規扞格，圖為新莊思源路口與幸福路的行穿線，若要退縮，就會撞到橋墩。記者楊竣傑／攝影

案例二、新莊女子送醫不治 斑馬線不見退縮看見規範瑕疵

本報曾在二○一九年報導斑馬線致命設計，由於絕大多數斑馬線緊鄰直行車道，車輛右轉時會不易發現行人導致碰撞。當時學者提出，若斑馬線退縮幾公尺、並搭配路口及道路瘦身，將可改善。交通部當時盤點全台上百處路口，令斑馬線退縮，肇事量雖下滑，卻大多沒有同步將路口及道路瘦身，形同「做半套」。

二○二○年，新北市新莊區捷運幸福站前，一輛小貨車從幸福路左轉至思源路時「切西瓜」，撞上正在過馬路的一對情侶，其中女子送醫後不治。新北市政府雖然陸續改善，但斑馬線依舊緊貼著路口，不見退縮的痕跡。

邱正智帶著記者回到捷運幸福站現場解釋，營建署「市區道路及附屬工程設計規範」和交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」，對於斑馬線必須「對準緩降斜坡」、「位於最短距離處」有所扞格，也使地方政府難以執行。

斑馬線退縮的議題，正反映出台灣設置諸多交通規範，卻難以執行、矛盾的現實。中央強調因地制宜，邱正智則直言，基層公務人員希望有明確規範可遵循，否則一句「因地制宜」，任由中央或地方政府任意畫設標誌、標線，「其實就是擺爛」。

案例三、市區設置人行道「有但書」 上位綱領能有效？

另外，交通部長王國材昨會中表示，地方政府在人行道設置時，常會遇到地方壓力無法執行。

不過，根據現行「市區道路及附屬工程設計標準」，本來就有明文規定「道路應留設人行道」，卻保留但書，若有騎樓「得」視實際需要設置，也讓許多地方政府以「有騎樓」為不設人行道的藉口。行政院再訂出上位綱領，如何落實執行將是關鍵。