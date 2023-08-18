行人交安綱領零死亡願景 政院挨批抓錯重點

目標二○三○年死亡降三成

行人死亡數字持續攀升，台灣被外媒貼上「行人地獄」標籤。民團八月廿日發起「還路於民」大遊行，遊行登場前夕，行政院昨天通過「行人交通安全政策綱領」，提出道路交通安全基本法草案，鎖定全台六百個危險路口改善，目標二○三○年交通死亡人數能下降百分之卅。

不過，這已是政院一年半來第三度宣示改善行人地獄，專家認為，台灣走不出行人地獄，關鍵就在政府始終沒有抓對重點。

行人走在斑馬線上遭車輛撞死已成台灣日常，根據交通部統計，今年五月單月行人死亡廿二人，比去年同期減少；但一到五月就有一五六名行人死亡，較去年同期攀升。

行政院昨天通過四年期「行人交通安全政策綱領」，擬定透過短中長期計畫，目標道路交通事故死亡人數在二○三○年前降低百分之卅，長期比照瑞士納入「零死亡願景」。

人行安全計畫縮為四年一期

根據綱領，短期須於半年內完成，包括「道路交通安全基本法」九月送立法院審議；成立「中央道路交通安全會報」，由行政院長擔任召集人；過去以七年為一期、每年一百億的「永續提升人行安全計畫」，縮短為四年，進行行人交通工程改善；盤點全台六百處危險路口與路段優先改善，改善進度每半年公告一次。

中期項目須在一年內完成，包括制定「行人交通安全設施條例」、「強化人車監理管理機制」、「擴大公路公共運輸補助」。另外將強化人車監理機制，違規嚴重紀錄者，將恢復短期換照及參加道安講習，交通部將於八月底前預告。長期計畫將在四年內擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練；擴大公共運輸補助，如增加補助經費等。

今年道安滿江紅 製表／生活文教中心、政治中心

蔡總統：我們都是走路的人

蔡總統昨晚在臉書表示，「下了車，我們都是走路的人」，每個人都有成為行人的時候，也都有可能是駕駛人。感謝許多公民團體、專家學者和國人朋友的建議，相信人車可以相互尊重，台灣能夠逐步朝向「人本交通」的國家前進。

學者：目標沒落實將回原點

不過，這已是行政院二○二二年初通過廿一項道安改善計畫、今年五月推出「行人優先交通安全行動綱領」十九項行動方案以來，第三度推出上位計畫。中原大學景觀學院院長趙家麟表示，政府依然沒有抓對重點，「若舵的方向不對、只有加速馬力」，訂定很多目標、不講究方法論，卻一如既往沒能落實，人民彈性疲乏後，行人地獄將回到原點。

交通部前部長賀陳旦認為，交通安全基本法是正確的，但若只是將既有法規兜在一起，只不過是「厚一點的版本」。對於院級交通安全會報，賀陳旦不諱言，「那是騙人的」，交通安全改善方式，有太多必須因地制宜，提高層級的作法，必須有專家長時間協助地方專業不足、執行力不夠之處；他認為更不應只以「死亡」為指標，「為什麼要到死了才被重視？」必須重新設定指標、針對個案診斷，否則源頭依舊沒有改善。