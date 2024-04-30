吳淡如撞臉《淚之女王》金智媛「瘋癲姑姑」 網一看笑瘋

原本口碑爆棚的《淚之女王》，靠金秀賢和金智媛的精湛演技，結局篇收視率破紀錄！近來許多網友仍不斷討論起該劇細節，有網友更驚呼劇中飾演洪海仁姑姑洪凡資的女星金正蘭似乎撞臉吳淡如，讓網友們忍不住直呼：「回不去了」。

《淚之女王》開播後便引發討論，而劇中由金正蘭所飾演的洪凡資（洪海仁姑姑）平時有著瘋癲的形象，而她在得知主角洪海仁罹患腦癌後，突然暴哭的實力派演技，一秒擊中粉絲的心。後來洪凡資與「長得像張國榮」的英松（金永敏 飾）談了一場轟轟烈烈的戀愛，感情線也是網友們熱烈討論的內容之一。

近日《淚之女王》全劇播出完畢，有眼尖網友發現金正蘭某些角度神似台灣作家吳淡如，不論是髮型還是眉毛的妝容，乍看之下似乎相當類似，發文一出立刻引不少網友認同，還有網友認為金正蘭是「長得像吳淡如，演技像苗可麗」；甚至還有網友特地將金正蘭、吳淡如的圖像做成九宮格，笑翻許多網友。

有網友發現吳淡如似乎與金正蘭在《淚之女王》劇中的妝容相當神似。 圖/摘自吳淡如臉書、IG

有網友發現吳淡如似乎與金正蘭在《淚之女王》劇中的妝容相當神似。圖/摘自Dcard

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