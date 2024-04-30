媽媽爆料「前任拍桌」遭指影射茵聲！劉書宏首發聲

劉書宏近日與母親一同上節目，劉媽媽被問起兒子的情史，突然爆料某認女友當著她的面拍桌吵架，讓她感覺很不好，影片播出後網友們紛紛吐槽劉媽媽，對此劉書宏則忍不住出面發聲。

劉書宏日前帶著媽媽到小S節目《小姐不熙娣》，劉媽媽被問起對兒子歷任女友的印象，坦言沒禮貌、得罪她的情況相當少，話鋒一轉便提起有一任女友當著她的面與劉書宏吵架，甚至還拍桌，劉媽媽則疑惑地說：「怎麼會對我兒子這樣子」，她也表示不喜歡兒子被這樣對待。劉書宏後來補充，當時正在餐廳中，女方帶著爸爸，而他帶著媽媽，四個人一起吃著飯。

此外，小S也問劉媽媽是否認識茵聲、與茵聲還處得來嗎？劉媽媽一開始則沒說話，小S繼續問：「還是說拍桌子的就是她」，劉媽媽則嚇得趕緊回應：「我沒有說」。此互動讓人不禁猜測拍桌的前任應該就是茵聲。

錄影片段播出後，有網友則認為劉媽媽只是看到劉書宏委屈，但並沒有了解當時小情侶吵架的原因，「單方面說詞就沒什麼可參考的，何況是雙方家長一起吃飯狀況下女生氣到拍桌，我倒是比較想知道男生怎麼了」、「這就是惡婆婆的嘴臉，眼裡永遠自己兒子完美，別家的女兒配不上」、「就算有過這件事好了，都已經變前任了何必這樣，這對母子真的很有問題，建議其他女人敬而遠之」、「都分手了，還在後面批評，這種婆婆說真的很糟糕」、「讓大家先見識了將來婆婆的嘴臉，貴節目功德無量」；但也有網友出面緩頰：「劉媽媽也是可愛真性情的表現，真正的惡婆婆絕對不是這樣」。

對此，劉書宏則忍不住跳出來解釋：「茵聲跟我媽媽到現在都有聯絡，我媽還是很喜歡她，也希望她發展越來越好」，後來更強調：「罵我怎麼樣都可以，但罵我媽不行」。

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