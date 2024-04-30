韓韶禧「考上法國大學」扯謊？經紀公司被逼出面回應了

「最美小三」韓韶禧屋漏偏逢連夜雨，她和柳俊烈難堪分手後，被爆出疑似自己造假粉絲信件，如今連學歷都被質疑可能說謊。因為她自稱「考上了法國的大學但沒去念」，但有粉絲向她求證，她回答卻拐彎抹角，推給節目剪接造成觀眾誤會。

韓韶禧在「羅暎錫的吵吵鬧鬧」節目中，提到：「我錄取了法國的學校，但條件是我的戶頭裡要有6000萬韓元才能申請簽證，但是那時候我哪可能會有6000萬元？」但法國留學生們質疑，要申請法國的學校必須先通過法語檢定考等資格，但韓韶禧直接省略了語言能力的部分，質疑她捏造個人經歷。

韓韶禧用訊息向粉絲說明，過去曾經申請法國美術學院，但韓國不給外國學校辦學貸，她一時間拿不出錢。她認為節目剪接引發觀眾誤會，「戶頭只需要2、3000萬韓元，可是我過去的房租和生活費用都不夠，因為我是從20歲才復學，打工的錢根本像是丟到水裡」。

不過她在節目中確實提到戶頭要有6000萬才能申請法國的學生簽證，外界質疑這和實際規定不符，不如直接拿出法語檢定證書或同等語言實力證明，好過東拉西扯解釋一堆。

相關討論在網路上持續發酵，韓韶禧經紀公司終於發聲，強調韓韶禧在節目中說的都是事實，她確實有考上法國的學校。「因為具體細節屬於個人隱私，請恕我們無法告訴大家」。

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