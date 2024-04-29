泰勒絲新歌諷刺舊愛 前男友卻已經開心約會 懶得理會

港星雪梨（嚴慧明）當年因飾演古天樂版本《神鵰俠侶》中的李莫愁而火紅，在8、90年代紅極一時，還被譽為是「最美李莫愁」；而她當時在當紅時卻爆出介入某男星的婚姻並生了一對子女，情路坎坷卻也犧牲了大好前程。近來她與好友聚會的畫面曝光，59歲的她近況讓人幾乎認不出來。

2024-04-29 16:02