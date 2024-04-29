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泰勒絲新歌諷刺舊愛 前男友卻已經開心約會 懶得理會

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲很開心新專輯大賣，也更有精神投入接下來的巡演。（路透資料照片）
泰勒絲很開心新專輯大賣，也更有精神投入接下來的巡演。（路透資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲的新專輯「折磨詩人俱樂部」一推出就開出銷售大紅盤，她開心的表示受到振奮、有更多精力投入「時代」巡迴演唱會接下來的行程，而她在專輯裡的新歌暗諷前男友喬歐文太憂鬱、沒勇氣求婚，雖然讓喬歐文有些困擾，卻沒有被破壞心情，英國「每日郵報」稱喬歐文早就已經擺脫這段失敗戀情的陰影，開心跟別人約會，沒有放棄追尋新的對象。

英國英俊小生喬歐文，是在主演李安執導的「比利·林恩的中場戰事」後聲譽鵲起，之後雖然沒有成為家喻戶曉的大牌，至少片約沒有斷過，實力算是受到肯定。「每日郵報」稱他就是喜歡演戲，可是沒辦法承受成名後被過度關注，也難怪向來高調談情的泰勒絲在跟他交往的那6年間低調再低調，完全打破過去的模式。

儘管泰勒絲還是忍不住在專輯裡透過新歌暗酸喬歐文，喬歐文倒是沒有特別動怒，也早就料到大概會這樣，他和泰勒絲分手後再也沒聯絡，彼此各過各的，她在專輯推出前也沒有特別為那些歌詞來打招呼。喬歐文即將有和艾瑪史東與導演尤格藍西莫繼「真寵」後再度合作的新片要上映，已表明不會回答關於泰勒絲和那些歌詞的問題。

喬歐文不受前女友歌詞暗諷的影響，照樣開心約會。（路透資料照片）
喬歐文不受前女友歌詞暗諷的影響，照樣開心約會。（路透資料照片）

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