黃少谷認重度憂鬱症20年！自爆「情緒失控怒吼家人」鬆口洩心境
黃少谷近期演出民視8點檔「愛的榮耀」，身為二寶爸，為照顧妻兒、扛起家計，拍戲之餘依然斜槓當起計程車司機，他日前曾坦承自己罹患憂鬱症多年，近日更透露對家人情緒失控而內疚；今（29）日凌晨在社群平台罕見透露心聲。
據悉，黃少谷20年前就被診斷出罹患重度憂鬱症，每月都會固定看診，他坦言曾經在深夜時錄製遺言向朋友道別，近年來踏入婚姻生子後有了信仰病況逐漸好轉，雖然另一半Yumi有時會被他的行為嚇到，但看到Yumi一路上耐心陪伴，讓黃少谷暖心告白：「真的謝謝我的老婆，她真的是我的貴人，也是我的恩人。」
黃少谷透露，最近他又再次情緒失控，事後向家人道歉時，家人們則向他坦白常被他的脾氣嚇到。對此，黃少谷則是愧疚地表示：「對不起，除了道歉我不知道怎麼辦；對不起，有些傷害是一輩子的傷痕；對不起，讓大家看那麼負面的事情」，並勇敢向自己喊話：「今天我想好好的面對自己。」
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