快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

黃少谷認重度憂鬱症20年！自爆「情緒失控怒吼家人」鬆口洩心境

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
黃少谷坦承自己罹患重度憂鬱症已長達20年。圖/摘自臉書
黃少谷坦承自己罹患重度憂鬱症已長達20年。圖/摘自臉書

黃少谷近期演出民視8點檔「愛的榮耀」，身為二寶爸，為照顧妻兒、扛起家計，拍戲之餘依然斜槓當起計程車司機，他日前曾坦承自己罹患憂鬱症多年，近日更透露對家人情緒失控而內疚；今（29）日凌晨在社群平台罕見透露心聲。

據悉，黃少谷20年前就被診斷出罹患重度憂鬱症，每月都會固定看診，他坦言曾經在深夜時錄製遺言向朋友道別，近年來踏入婚姻生子後有了信仰病況逐漸好轉，雖然另一半Yumi有時會被他的行為嚇到，但看到Yumi一路上耐心陪伴，讓黃少谷暖心告白：「真的謝謝我的老婆，她真的是我的貴人，也是我的恩人。」

黃少谷透露，最近他又再次情緒失控，事後向家人道歉時，家人們則向他坦白常被他的脾氣嚇到。對此，黃少谷則是愧疚地表示：「對不起，除了道歉我不知道怎麼辦；對不起，有些傷害是一輩子的傷痕；對不起，讓大家看那麼負面的事情」，並勇敢向自己喊話：「今天我想好好的面對自己。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

延伸閱讀

夫妻「床上恩愛」遇地震 黃越綏揭悲慘下場

港劇女神「爸媽是台大校友」 網狂讚：全家都是學霸

港星上節目不配合 藍心湄錄影氣到直接喊「卡」

資生堂千金「挺14週雙胞胎孕肚」嘆無人讓座 名醫忍不住開酸

相關新聞

黃少谷認重度憂鬱症20年！自爆「情緒失控怒吼家人」鬆口洩心境

黃少谷近期演出民視8點檔「愛的榮耀」，身為二寶爸，為照顧妻兒、扛起家計，拍戲之餘依然斜槓當起計程車司機，他日前曾坦承自己罹患憂鬱症多年，近日更透露對家人情緒失控而內疚；今（29）日凌晨在社群平台罕見透露心聲。

金秀賢打敗玄彬、孫藝真 「淚之女王」完結篇收視創冠軍紀錄

金秀賢、金智媛主演的tvN韓劇「淚之女王」28日晚間播出大結局，29日一早收視率也出爐，以24.8%的高收視打敗了玄彬、孫藝真「愛的迫降」21.6%，成為tvN

「最美李莫愁」59歲驚人近況曝光 網嘆：好心酸

港星雪梨（嚴慧明）當年因飾演古天樂版本《神鵰俠侶》中的李莫愁而火紅，在8、90年代紅極一時，還被譽為是「最美李莫愁」；而她當時在當紅時卻爆出介入某男星的婚姻並生了一對子女，情路坎坷卻也犧牲了大好前程。近來她與好友聚會的畫面曝光，59歲的她近況讓人幾乎認不出來。

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

田馥甄（Hebe）原受邀參與5月2日天津「泡泡島音樂與藝術節」，無奈又遭大陸網友討論舉報，昨主辦單位宣布她的演出確定取消...

淡出螢光幕多年 慧慈意外現身「大集合」居然變這樣

過去以口頭禪「Oh！My God」和招牌蓮花指爆紅的慧慈，2016年與如花、好娜姬與湯尼陳組成四人團體「蘆薈雞湯」，後來...

吳慷仁2部片「被取消」放映 北京電影節揭原因遭罵翻

金馬影帝吳慷仁主演的2部電影「但願人長久」、「富都青年」近日原定要在北京國際電影節放映，沒想到在放映前夕，分別以「因拷貝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。