金秀賢打敗玄彬、孫藝真 「淚之女王」完結篇收視創冠軍紀錄

金秀賢、金智媛主演的tvN韓劇「淚之女王」28日晚間播出大結局，29日一早收視率也出爐，以24.9%的高收視打敗了玄彬、孫藝真「愛的迫降」21.6%，成為tvN史上收視率最高的電視劇。

「淚之女王」除了成為tvN史上收視率最高的電視劇，在韓國有線電視台中排名第3，冠軍是「夫婦的世界」 28.4% 、亞軍則是宋仲基的「財閥家的小兒子」26.9%，tvN日前還許下承諾收視率成為冠軍的話，就會讓金秀賢、金智媛「白洪夫妻」進行甜蜜挑戰，因此不少粉絲都已經在敲碗期待，甚至喊出希望兩人能「假戲真作」、「原地結婚」。

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