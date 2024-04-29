「最美李莫愁」59歲驚人近況曝光 網嘆：好心酸

港星雪梨（嚴慧明）當年因飾演古天樂版本《神鵰俠侶》中的李莫愁而火紅，在8、90年代紅極一時，還被譽為是「最美李莫愁」；而她當時在當紅時卻爆出介入某男星的婚姻並生了一對子女，情路坎坷卻也犧牲了大好前程。近來她與好友聚會的畫面曝光，59歲的她近況讓人幾乎認不出來。

27日男星梁小龍在社群分享一段演藝圈好友聚會的影片，影片中介紹後才發現原來站在75歲身旁的女子正是「最美李莫愁」雪梨，面容消瘦的她與過往相比變化相當大。網友們看了也不禁感慨：「歲月不饒人、年輕時很漂亮」、「小時候老愛你了，看到現在的你，我好心酸」、「哇！她59歲就這樣了，感覺不像啊，年輕很漂亮的啊」。

雪梨59歲現況嚇壞網友。（取材自微博）

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