台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

壯壯（沈立心）前進南韓，今（27）日開心喊：台式應援要正式進入韓國啦！宣布加盟南韓水原足球俱樂部。

壯壯表示這是首次台灣啦啦隊外援加盟韓國球隊，4月30日就是正式出道的首場主場賽事表演。壯壯也公開她穿上隊服的新照，喊大家球場見。

粉絲直呼壯壯是「啦啦隊逆輸入韓國第一人」，大讚：你好棒、超棒的。

壯壯宣布加盟南韓水原足球俱樂部。圖／截自facebook／壯壯 / Ula Shen

壯壯宣布加盟南韓水原足球俱樂部。圖／截自facebook／壯壯 / Ula Shen

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