擔心產後身材走樣？二寶媽女星戚薇「不建議大家平時瘦成藝人這樣」

大陸女星戚薇女王風範受到多人喜愛，近日參加陸綜《乘風2024》，節目姐姐們纖瘦身材引起網友討論，戚薇對於身材話題則坦言「不建議大家平時瘦成我們（藝人）這樣。」

陸媒《新京報》報導，受訪時提到產後身材恢復好，本人比螢幕上更瘦，戚薇表示做為藝人聽到過很多擔心的聲音，很多女性會擔心生完後身材走樣、狀態不好，戚薇向有這修擔憂的女性說：「你想做什麼，一定是有辦法的。」呼籲別被年齡或是所經歷的事束縛，直說：「你是不是媽媽，有幾個孩子，這些並不是決定性因素。」

戚薇還說，「不建議大家平時日常瘦成我們這樣」，她表示藝人維持好身材是因為工作需要。她補充：「當然，演員這個工種也不要求都得瘦，因為各式各樣的人物形態都需要。」但也點出現上鏡效果，「如果希望上鏡達到你想讓觀眾看到的那個樣子，實際時是需要調整到相對瘦一點的狀態的。」

戚薇與韓國男星李承鉉於2014年結婚，婚後育有一女一子，老公李承鉉2021年參加《披荊斬棘的哥哥》，實力人氣皆肯定，而戚薇早從《乘風》第一季開始，每季都受邀，直到今年才確定參加，她很感謝節目組對她的期望與信任，透露原本第三季她就答應了，但隨後卻發現懷孕上第二胎，考量到錄製時需投入的高強度訓練，她只能放棄，並第一時間告知《乘風》3的總導言無吳知夢，對方也成為繼媽媽、老公後第三位得知她懷孕的人，甚至比經紀人還早知情。

戚薇參加陸綜《乘風2024》。圖／截自微博／戚薇

戚薇參加陸綜《乘風2024》。圖／截自微博／戚薇

戚薇參加陸綜《乘風2024》。圖／截自微博／戚薇

商品推薦