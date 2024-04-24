吃涼麵吃出「血便」 夏嘉璐曝食物中毒驚魂

TVBS Podcast節目「新聞幕後」，特別邀請無毒教母譚敦慈，揭露民眾常見的飲食壞習慣外，並分享外食族飲食安全的正確觀念，建議大家外食時盡量選擇熟食。另外，國人喜食的生魚片，最好經過「冷凍」的程序，有助於「凍死」海洋寄生蟲，主持人夏嘉璐聽了驚訝表示，一般以為吃現撈處理的生魚片才新鮮，「原來冷凍的比較安全」，猛然發現在無意間，將自己暴露在食安風險下。

節目中譚敦慈提到，食物儲存不當是造成食物中毒的主因之一，尤其是有些毒素，例如邦克列酸、黃麴毒素、赭麴毒素及肉毒桿菌，即便經過高溫烹煮，仍舊無法被消滅。因此，她特別提醒外食族，一定要多注意餐廳的環境衛生，如果出現上吐下瀉、發燒、排泄物中有血絲，甚至視覺模糊等症狀，一定要立即就醫。

夏嘉璐分享過去曾為了趕時間，在餐廳買了一份涼麵，但沒注意店家究竟放了多久時間，疑似買到變質的產品，吃完後沒多久就上吐下瀉，回想當時狀況，心有餘悸的說，「腹瀉的情形，有點像西瓜汁，完全是血色，就像拉血一樣。」最後送急診住了5天醫院才康復，透過另類的「血淋淋案例」，提醒觀眾食物保存的重要性。

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