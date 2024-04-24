被爆婚事告吹 Lulu飛模里西斯慶33歲生日
Lulu(黃路梓茵)遭師父黃子佼牽連，日前出席活動遭大批媒體圍堵，模樣狼狽，今「鏡週刊」爆出她和「萬秀孫」張瑞夫轉為地下情，婚事告吹，但她也在ig貼出飛機上的照片，透露自己要飛到模里西斯，遠離是非紛擾。
Lulu今過33歲生日，她也有感而發表示，其實如果可以把生命裡好的壞的都當成養分，認知到雖然他們繁瑣但不多餘，並且在生命的每一瞬間都能感到滿足，那好像就已經不是渴不渴望幸福的問題了，我們就自然而然在幸福裡面，似乎也呼應到最近的狀況。
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