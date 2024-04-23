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小嫻立法院談代孕吐無子宮心聲 「為什麼不收養？」她吐實況

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
小嫻受邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」。圖／截自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309
小嫻受邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」。圖／截自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309

小嫻日前受邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」，有感不孕的辛酸、收養的困難，今（23）日發文吐露心聲。

小嫻昔透露17歲時就醫被告知天生無子宮，而她多年來常收到不孕者私訊向她吐露心境，常被說「外面女生那麼多，為什麼偏偏選一個不能生的？」、「妳如果沒有為我們家生個兒子，我將來怎麼去面對列祖列宗？」等類似的話，她看了都相當心疼，直問：「是什麼文化體制把生育變成這麼有壓力？每一個小生命誕生的背後，有多少人在吃苦，暗自流淚？」並透露月初受邀立委陳昭姿之邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」，要把握機會為許多人發聲。

小嫻也提到，或許有人會問：「為什麼不去收養？」她坦言「沒有血緣」公婆怎會同意表示長輩對血脈傳承的執著就是難收養的因素之一。並指出「收養歸收養，生育歸生育，每個人都可以有各種選擇，不是不收養的人就沒有愛心。」

而回到代孕議題，小嫻也提出「代理孕母恐被濫用、如何防止生命被扭曲商業化、富者壓榨貧者」多層面問題，問道：「在台灣會有機會嗎？」

而在小嫻分享的前進立法院公聽會影片中，她也表示自己的態度，「尊重反方意見，然後把光譜拉到中間一點，我們才可以繼續前進」，她認為極端的拉扯，反而更前進不了。小嫻作為支持的一方，對於反對的聲音，她則說：「如果可以成為監督的力量，把這個法修好修滿，把這所有的細則都設想到最清楚，我覺得我們可以避面很多悲劇發生，也有條件嚴格的開放，讓真正有需要的人能夠用到。」她也表示，即便未來沒有通過，「我也能接納我是一個很完美的人，謝謝。」

小嫻受邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」。圖／截自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309
小嫻受邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」。圖／截自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309

立法院衛環委員會日前舉行「人工生殖法條文修正草案」公聽會，不僅立法委員、民團們彼此發表意見，小嫻也受邀出席。圖／本報資料照
立法院衛環委員會日前舉行「人工生殖法條文修正草案」公聽會，不僅立法委員、民團們彼此發表意見，小嫻也受邀出席。圖／本報資料照

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