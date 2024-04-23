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「死侍與金鋼狼」引爆話題 「X戰警」舊角疑驚喜回歸

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
萊恩雷諾斯、休傑克曼回歸「死侍與金鋼狼」。圖／迪士尼提供
萊恩雷諾斯、休傑克曼回歸「死侍與金鋼狼」。圖／迪士尼提供

「死侍」系列回歸漫威第三篇章「死侍與金鋼狼」，找回萊恩雷諾斯、休傑克曼兩大漫威救世主超級英雄夢幻合體，實在是太銷魂、太黯然了！繼昨天早上才亮相的第二張前導海報及預告搶先看，晚上限制級版正式預告就在千呼萬喚下「嚇死狼」大公開，並隨即登上發燒影片榜，死侍與金鋼狼雙帥兩版海報難分軒輊，勢必掀起一陣收藏瘋！更在其中一幕「蟻人」基地，讓網友在右下角發現曾分別在「X戰警2」、「X戰警：第一戰」擔綱反派的惡魔阿撒佐、死亡女，好奇兩人是否會在「死侍與金鋼狼」有多少戲份。

「死侍」系列再度超鬧無尺度，還有初登場的死侍狗，承襲死侍另類風格一反可愛路線，卻也醜到萌翻天！在最新預告中，兩大超級英雄一起口無遮攔爆粗口LFG（拎北衝落去）！開頭便引用美國最老掉牙笑話梗，死侍走進一間酒吧，找到因失魂落魄正在借酒澆愁的「狼叔」金鋼狼，死侍請求狼叔和他一起拯救世界，狼叔卻意興闌珊，逼著死侍必須舉槍脅迫他，才發現原來「這個金鋼狼」沒能成功拯救他的世界，但死侍仍發揮三寸不爛之舌絕活，說服另一宇宙的狼叔與他並肩作戰，就算站在同一陣線，還是像多年情侶般相愛相殺、不停鬥嘴！

曾在「王冠」飾演黛安娜王妃的新生代演技派艾瑪可林，也在片中飾演一名神祕角色，一改以往柔弱形象而令人驚豔的中性光頭造型，令他能以自己的非二元性別身分「本色演出」，而他飾演角色的強大威力，連金鋼狼都被一秒打趴，令人對此一角色更感興奮好奇。然而最吸睛的角色並非雙帥亦非神祕人物，而是到了本集才初登場的「死侍狗」，由「贏得」2023年「全英國最醜的狗」冠軍而一舉成名的中國冠毛犬佩姬飾演。

「死侍」系列精準選用復古流行歌曲為人津津樂道，這次預告也不例外地挑中樂壇天后瑪丹娜的經典神曲「宛如祈禱者」（Like a Prayer），令人秒倒回青春時光，隨著跟前兩集同樣尺度無上限的血腥殺戮場面，令人一同情緒高漲血脈賁張！預告中的彩蛋也都鋪得滿滿滿，包括巨形蟻人蓋成的廢車基地、死侍與狼叔一起跳躍穿過奇異博士的圓圈時空通道，最後還不忘延續打破第四面牆的傳統，狂虧現實中的漫威影業總裁凱文費吉，其他大片廠經典電影片名全都被下禁令，只有自家迪士尼的「冰雪奇緣」的歌名給過，令人再度見識「賤侍」的賤到最高點，同時也掀起網路熱烈討論各種找彩蛋話題！電影將於7月24日（三）今夏最大檔搶先全美全台大銀幕嗨起來！

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「死侍與金鋼狼」最新海報釋出。圖／迪士尼提供
「死侍與金鋼狼」最新海報釋出。圖／迪士尼提供
「死侍與金鋼狼」最新畫面疑似出現過往2大反派惡魔阿撒佐、死亡女。圖／迪士尼提供
「死侍與金鋼狼」最新畫面疑似出現過往2大反派惡魔阿撒佐、死亡女。圖／迪士尼提供
萊恩雷諾斯、休傑克曼回歸「死侍與金鋼狼」。圖／迪士尼提供
萊恩雷諾斯、休傑克曼回歸「死侍與金鋼狼」。圖／迪士尼提供

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