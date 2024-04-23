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愛情長跑多年 莎莎突脫口「要結婚會跟大家說」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
莎莎（右）脫口而出要結婚會跟大家說，左為郭彥均。圖／八大提供
莎莎（右）脫口而出要結婚會跟大家說，左為郭彥均。圖／八大提供

八大「WTO姐妹會」節目以「婚姻生活」為題，主持人郭彥均以自身經驗有感而發：「人跟人相處沒有一定的規則，兩個人都舒服就是最棒的。」想不到愛情長跑多年的莎莎突然脫口：「我要結婚會跟大家說！」曾公開表示沒有結婚慾望的她，此話一出竟讓郭彥均忍不住大喊：「我包50萬！」莎莎急忙問攝影機是否有錄下，但大家認為郭彥均一定是賭莎莎不會結婚才敢發豪語，莎莎笑說：「我跟你講我最怕被激，但你女兒結婚不要發喜帖給我，我不要回包喔。」

來賓Terry分享，有一次凌晨4點要出外景，小孩半夜起床要喝奶，羅美玲馬上跟小孩說：「不要叫爸爸，因為爸爸出外景很累。」想起這段Terry不禁眼眶泛淚「這就是老婆！」郭彥均也回憶女兒6個月大的時候，半夜都還會一直哭，無法睡過夜，恰巧當時外景工作多，老婆體諒他，就讓郭彥均睡隔壁：「有一天早上起床，我剛好看見老婆抱著小孩在哭，因為小孩不睡，她也無法睡，但是她看到我，又趕快擦掉眼淚說她沒事，要我趕快去睡。」這畫面郭彥均永遠記得。

才剛新婚一年的愛雅則揭露與老公私下生活真實面，她說交往期間從沒聽過對方放屁，結婚後老公竟在一天內，放了50個以上的屁，頓時粉粉紅泡泡破滅，郭彥均跳出來解釋：「因為我們認同妳、認定妳，所以就把我們最大的隱私分享給妳。」

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