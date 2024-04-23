派翠克1提問 小S崩潰落淚「在諷刺我們家嗎」轉身不錄了！

小S（徐熙娣）與派翠克搭檔主持「小姐不熙娣」，長時間下來兩人培養出不錯的默契，日前官方釋出一個花絮影片，派翠克遭小S急製作人B2惡整，讓他當場傻眼。

只見製作人B2以官方在Youtube頻道上的reel短片觀看次數很高，要兩人每次節目錄影完後，再錄一個短片，由派翠克向小S提問各種問題，派翠克很聽話的提出第一個問題，想知道小S是否有看完哈利波特全集，小S回答有看完，但是正常版，反應快的派翠克就捕了一句「不是精裝...」這馬上就讓人聯想到之前大S控訴前夫汪小菲家暴，曾拿精裝版的哈利波特砸她，當下小S就變臉「你是什麼意思？在諷刺我們家嗎？」派翠克立即解釋不是這個意思。

小S就藉機哽咽坦言「我以為我可以，但是我最近承受太多……但是因為敬業，你可以再問沒關係。」此時派翠克已有點嚇到，緊張的再問下一題，想知道小S最近與老公的互動有變多嗎，小S先是問「是指哪一種互動」派翠克就表示是指夫妻間對話、心情交流方面，沒想到小S就立刻轉過身去一副要哭的模樣，讓派翠克更加傻眼直呼「剛又點到什麼了」，但小S則落淚轉身離開，派翠克更加慌張追上去問「怎麼了」。最後小S就曝派翠克最近在跟一個女生搞曖昧，讓在場人都笑翻，派翠克得知被整，直呼「我再也不錄這個了」、「太會演了吧」。

派翠克被小S整了。 圖／擷自YouTube

派翠克被小S整了。 圖／擷自YouTube

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