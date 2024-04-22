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何守正8年前開健身房 3個月燒200萬 經營現況曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
何守正8年前創業經營健身房。圖／正能量健身工作室提供
何守正8年前創業經營健身房。圖／正能量健身工作室提供

職業籃球員退役的何守正8年前決定創業成立正能量健身工作室，曾是運動員的他，自己當老闆後也身兼員工，從初期找地點、裝潢、採購、招募、規劃、記帳都是一手包辦，多年來也終於在控制成本，權衡損利下好不容易找到平衡點，現在除了經營管理，也擔任主要教課教練，包含跟外部談合作、拉業務都是親力親為。

何守正表示，因為當過球員，知道大家賺的都是血汗錢，沒有坐享其成這件事，只有用心才能把事情做好，健身房真的不容易做，他坦言：「實話說，我們是到去年2023才回本的，本來計劃要開第2間分店，地點預計是東區或信義區，但因為一場疫情打亂了所有計劃，措手不及。」

當時何守正的健身房因疫情規定關閉，整整3月完全沒有收入，但該付的租金、水電、人力等費用還是得付，他說幸好在疫情之前同事們都很努力做得很好，3個月200多萬，基本上是把之前的本都付出去了，所以疫情後，等於通通全部重頭來過。

面對重創，沒有因此倒下，何守正笑說：「其實我還滿正向的，也可以說因為疫情，讓我在整個人提升上進步很多，因為真的一下全都沒有了，而我們必須要用最快的時間回到過去穩定的狀況，後來經過教練們一起努力，分工作得很好，學員們也很支持，讓我們很快回到正軌，很幸運。」

鄰近一年一度的母親節，他罕見在非週年慶期間舉辦優惠活動，希望能夠讓新、舊學員們感受到自己與「正能量」的誠意與用心，並透露這次的活動不只是為了母親節，是為了想運動卻還沒有跨出去那一步的所有人。

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