星希亞肺腺癌病逝！吳淡如曝交情認「這2年狀況不好」

星希亞2012年確診肺腺癌四期，抗癌逾10年的故事感動許多人，不料昨天她的臉書粉絲專頁卻傳出死訊。對此，她的好友吳淡如也在臉書發文悼念。

吳淡如今天在臉書發文，透露與星希亞幾年前有過約定，「幾年前我們有個約定，也就是每平安度過一年，我會訪問他一次，請他來報告近況。」她直言，末期肺癌能夠超過5年存活率並不容易，「然而，她總是帶著微笑，告訴我他又完成了她的清單中的哪一個比如潛水，比如帶媽媽出去玩，比如參加馬拉松，是一個活得開朗又可愛的女孩。」

吳淡如表示，「這2年我約她，她就沒有來上節目了，我知道，狀況不好」。此外，吳淡如更自爆自己家族也是肺癌高危險族群，所以她都會定期做檢查，「謝謝星希亞，你對罹患肺癌的人幫助是盡已所能、不遺餘力的；你是人間一道光，到另外一個旅程，你一定仍然光明燦爛。」

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