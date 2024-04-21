林哲熹出事了！捲薪資糾紛發長文曝始末「身心俱疲」

演員林哲熹今年才開心宣佈成為人夫、領養毛小孩，為家不斷添喜；豈料，今天爆出與前合作張姓窗口的勞資糾紛。由於前合作對象認為縱使在去年已終止合作，但在她工作期間得知的戲劇或是電影只要還沒播完，期間收入都要分潤，更在臉書不斷影射要費用，對此林哲熹不忍了，在臉書寫下長文揭來龍去脈。

林哲熹先是表示對讓立場為難的朋友感到抱歉，接著說明會忍了半年多選擇在今天發聲是因為，「從去年到現在，感念過去的情份和輩份，我以為我的沈默可以讓事情過去，從此專注在好好的生活，但這幾天同樣的事情又再來，訊息和若有似無影射的指控，原來那些撕咬的情緒並沒有被時間沖淡，對於我來說，就像內心總是埋著一顆不知道何時又會再被提起的未爆彈，不論是工作和身心狀態都受到了極大影響，而爸爸媽媽一路上從和姊合作開始都認識也知道過程，因為心疼小孩而衝動留言，也讓我體會到因為自己的事讓家人擔心和生氣的那種愧疚感。當然，家人情緒的發言是不適當的，我為此感到抱歉」。

他在文中解釋和對方2022年開始合作，但沒有簽合約，原因是雙方都深知林哲熹之後要自己開公司，對方也認為「可以幫忙，不需要簽合約」，而工作上的分配則是對方負責影視接洽，商務則由現在的經紀人Cindy負責，期間該分潤的皆有給付，甚至連前合作對象沒有負責的商務也一併支付分配薪資；怎料一切在2023年5月林哲熹和Cindy確定成立公司後畫風丕變。

前合作對象認為他們的合作分潤應該在「合作的戲都上完才算結束」，林哲熹文中提到當時詢問：「意思是到我們合作的戲上映完為止所有的部分，包含我們自己接洽的也都要分潤嗎？」對方回答「對」，林接著確認即便有作品隔了很多年才上，沒合作的這段期間自己接洽的工作是否也要分潤？對方表示，「那也沒辦法呀」，不合理的勞務薪資分配沒有共識，「而後，就開始有了許多情緒性的言論指控，有許多人來詢問發生了什麼事，為了不打擾到大家，也不希望讓姐誤會，先詢問過姐得到同意後發文對外說明了已經結束合作並感謝彼此過程中的付出，後續就專注在自己的生活裡」。

到了2024年，張姓窗口又來訊詢問自己從未聯繫處理的工作分潤費用，林哲熹說明，「從2023四月開始見導演，到今年（2024）二月底的重新開拍，經歷了整整一年，過程都是由Cindy聯繫處理。中間經歷被通知案子不會動了，到今年的二月底，外國公司突然聯繫我，重新談合約及拍攝，因為更換了製作公司、團隊、演員等等，並希望我一個禮拜後飛外國拍攝。而姐卻突然來訊要求分潤，基於以上理由我們希望可以跟姐聊聊；即便如此，我們一直都願意積極處理，之所以希望有機會討論，也是希望能讓事情就到此告個段落，卻沒得到相應的機會」。

令林哲熹心寒的是，「是一而再，再而三，又開始的公開影射性發文，真的讓我身心俱疲，也是這幾天才聽說了姐的身體狀況，這件事的影響除了我跟姐，連帶我的家人也有情緒，希望彼此都能早點放下這件事，各自安好，最重要是都要健健康康的」。

林哲熹聲明全文：

我想先跟被影響到的朋友說聲抱歉，不該讓你們的立場為難，也想謝謝在過程中陪伴和鼓勵我的朋友，一直覺得合作的開始和結束都有各自的緣分和原因，沒有誰對誰錯，只是不再適合了，但曾經彼此的付出和努力肯定都是真的，不需要去指責對方什麼。 所以我也不願在結束時多說什麼，僅是懷抱感謝。 今天會選擇寫下來，是因為從去年到現在，感念過去的情份和輩份，我以為我的沈默可以讓事情過去，從此專注在好好的生活，但這幾天同樣的事情又再來，訊息和若有似無影射的指控，原來那些撕咬的情緒並沒有被時間沖淡，對於我來說，就像內心總是埋著一顆不知道何時又會再被提起的未爆彈，不論是工作和身心狀態都受到了極大影響，而爸爸媽媽一路上從和姊合作開始都認識也知道過程，因為心疼小孩而衝動留言，也讓我體會到因為自己的事讓家人擔心和生氣的那種愧疚感。當然，家人情緒的發言是不適當的，我為此感到抱歉。 醫生說，藥物能幫助的只是暫時舒緩，需要的還是自己的心理能夠過去，所以我把所理解的事情經過後說出來，並決定放下了，這樣才能重新歸零繼續走。 2022一月開始的合作，沒有合約，是因為鼓勵我們遲早都要自己開公司，可以直接開始，不會的可以幫忙，也因為是幫忙不需要簽合約。對此，我們深表感謝。 而當時的分工，是Cindy負責處理商務，姐負責處理戲劇，等Cindy熟悉業務後，再開始學習戲劇接洽，而全部的收入不分戲劇商務，我們都會全部分給姐。 到了2023五月我們成立了公司 約了姐討論，感謝這段時間彼此的付出，小孩總是要長大的，接下來希望讓我們學著自己試試看，只是姐覺得我還站不穩，不建議我自立門戶。 「是，我知道我現在還不穩，但我們會繼續努力、持續學習，姐覺得怎麼樣的方式比較好呢？」 『我們從去年合作的，還有五部戲還沒上，戲劇上的時候通常都會伴隨著商務呀，那些的話我也應該有功勞。所以應該到我們合作的戲都上完才算結束。』 「姐的意思是到我們合作的戲上映完為止所有的部分，包含我們自己接洽的也都要分潤嗎？」 『對呀』 「嗯⋯如果其中有部戲像__ __一樣隔了三年才上呢？」 『那也沒辦法呀。』 因為這樣不會有明確的時間點，我提出如果能有個明確的時間點，到2023年底走完整個年度都分潤好嗎？ 姐認為到年底太少，整體討論沒有共識。 而後，就開始有了許多情緒性的言論指控，有許多人來詢問發生了什麼事，為了不打擾到大家，也不希望讓姐誤會，先詢問過姐得到同意後發文對外說明了已經結束合作並感謝彼此過程中的付出，後續就專注在自己的生活裡。 而雖然沒有達成共識，基於感念，2023五月結束合作後持續到2023年十二月都有分潤，也依照姐的要求稅外，這期間除了付款就沒有其他的聯繫了。 這兩天又收到了姐要求合拍片分潤的訊息。 但實際上這個案子的情況更加複雜： 從2023四月開始見導演，到今年（2024）二月底的重新開拍，經歷了整整一年，過程都是由Cindy聯繫處理。 中間經歷被通知案子不會動了，到今年的二月底，外國公司突然聯繫我，重新談合約及拍攝，因為更換了製作公司、團隊、演員等等，並希望我一個禮拜後飛外國拍攝。 而姐卻突然來訊要求分潤，基於以上理由我們希望可以跟姐聊聊；即便如此，我們一直都願意積極處理，之所以希望有機會討論，也是希望能讓事情就到此告個段落，卻沒得到相應的機會。 一直以來我都盡力做好每件事，我以為只要腳踏實地問心無愧，好好做自己的事終究會粉碎那些謠言被重新認識，不需要去澄清和解釋自己，這一年來也一直努力調適自己的狀態和心情，也能理解因為立場不同而產生的情緒和感受。 但心寒的是一而再，再而三，又開始的公開影射性發文，真的讓我身心俱疲，也是這幾天才聽說了姐的身體狀況，這件事的影響除了我跟姐，連帶我的家人也有情緒，希望彼此都能早點放下這件事，各自安好，最重要是都要健健康康的。 也謝謝一直以來遇到的每件事，讓我更認識自己，也因為相信，一直帶領我遇到很多很棒的人。 不管有多少人能夠看到，但也沒關係了 我會繼續努力，不管是對工作還是對家庭，謝謝。

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