許美靜復出開唱被喊太混「要退票」大陸官方介入調查中

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
許美靜在南京開唱，卻被歌迷喊退票。圖／摘自微博
許美靜在南京開唱，卻被歌迷喊退票。圖／摘自微博

淡出歌壇多年的新加坡歌手許美靜最近復出舉辦演唱會，讓不少粉絲相當期待，沒想到她20日在南京開唱，卻當場被現場觀眾集體喊退票，直呼這場演唱會太混，現場情況也被觀眾錄下在網路上瘋傳，還有人直接跟大陸文旅局投訴被騙。

許美靜以「城裡的月光」走紅，但在事業如日中天時，她因罹患思覺失調症而逐漸淡出演藝圈，一度傳出大鬧飯店、流落街頭，後來消息漸無，外界只知她低調養病，2021年她入院調養，去年接受本報獨家專訪表示已出院，有在按時吃藥，但因為藥物副作用，她的記憶力不復以往，很多情都很模糊，近年她在新加坡商演出出現，似乎有復出想法。

在歌迷聲聲呼喚下，她在南京舉辦演唱會，沒想到小紅書和微博上有不少人抱怨演唱會內容太混，指她全程唱不到半小時，其餘時間都是後面伴奏的樂隊在演唱充數，她的經紀人還上台和大家聊天快1小時，不少人當場喊退票。但也有歌迷為她講話，表示許美靜開的是見面音樂會，不是演唱會，稱現場氣氛很溫馨。

今（21）多家大陸媒體報導，文旅局接到不少投訴電話，表示正在了解當中。而許美靜的經紀人目前暫時未回覆消息。

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