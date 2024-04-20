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汪小菲談「衝大S家、衝警局」：崩了4天 吐「受精神刺激失憶了」
汪小菲上個月爆衝，家事鬧成社會新聞，引網友熱烈討論，甚至連到警局的衣著都成話題。汪小菲日前直播時，談到當時行為，表示「受精神刺激失憶了」。
汪小菲日前直播自曝「失憶4天」，表示當時因為一股腦勁上來了，強調示自己平時不會這樣，也否認是衝動所為，稱是為了保護家人，回憶當時情況，他直言「崩了4天，那4天是失憶的，我都不知道怎麼過來的」，接著還說：「突然能感受到一個人在強烈的精神刺激下，一下就失憶了，或一下就不知道自己做什麼了，我真的4天都忘了我做什麼了...就在家躺著。」
汪小菲今年3月先是闖前妻大S家被驅離，後又衝警局喊要檢舉大小S長期濫用藥物「史蒂諾斯」，但未完成報案程序就離去。而大S則透過律師發聲明，表示對被質疑涉毒一事，早已檢驗自清。
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