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金鐘影帝老家被海水淹沒急奔宮廟避難 他串蚵貼補家用

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
李程彬小時串蚵貼補家用。圖/東旭九翔娛樂提供
李程彬小時串蚵貼補家用。圖/東旭九翔娛樂提供

第58屆金鐘獎迷你劇集視帝李程彬，日前回到家鄉雲林辦流水席慶功感謝鄉親，回到出生長大的故鄉也讓他備感懷念。

李程彬還指著許多家戶門前，擺著的一桶桶曬乾的蚵殼，表示在村里長大的小孩，從小都會幫忙做零工賺錢貼補家用。「從我阿嬤、媽媽到我這一代，只要是村里的小孩都會。我們會把蚵仔肉從殼裡挖出來，再把殼曬乾後串成一串，再把蚵串再放回養殖池裡養蚵。一串賺兩毛錢當作賺零用錢或補貼家裡，一天可以賺個幾十塊，最多的時候可以到一百塊。」。

李程彬坦言自己父母的小時候，全村只有村長家有電視機，他父母那一代還深受海水倒灌之苦，全村都被海水淹沒，只要一聽到廣播就要往二樓跑，但過去村裡許多都是只有一層的房子，居民就要往村里高處的宮廟去避難。

李程彬笑說「每天漁民補回來有多的魚，就會分散給每戶人家吃，也不會覺得吃海鮮很膩，因為我小吃的都是這些東西，也從未去過村里以外的地方，根本不知道什麼是可樂、布丁或蛋糕，就覺得這裡就是我生活的全部。」

他還回憶說「以前沒有什麼污染的時候，海面上非常漂亮，有時候還會看到有海豚跳出來。但因為海風的鹽分太高了，所以只要出海，身上就會有一層的鹽，手一搓就是，全身上下會超級癢。」。

小時候的李程彬還是個孩子王，帶著同齡的孩子們各種搗蛋。譬如以前村長家有種木瓜，但木瓜太多，熟成後就都掉下來壞掉了，於是他就帶頭其他小朋友去把木瓜打下來，大家一起偷吃。還曾去鬧豬圈裡的豬，嚇得所有豬都跑出來，滿村子裡亂竄，最後出動全村幫忙抓豬，氣得村長廣播罵到「李家的又是你！又在那邊惡作劇！」，讓所有人哭笑不得。

李程彬榮歸故里。圖/東旭九翔娛樂提供
李程彬榮歸故里。圖/東旭九翔娛樂提供

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