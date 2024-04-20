被田馥甄點名「撞問政後髮型」王世堅：不敢與世界為敵！

Hebe田馥甄18日透過IG限動分享插花新照，寫下：「人間的花，世堅的髮，祝您愉快」，幽默自嘲「頭髮亂到好像王世堅問政後的髮型，甄離譜」，讓人會心一笑。而王世堅顯然也看到Hebe玩梗，隔日王世堅臉書粉專則曬出他在辦公司和花盆合照的照片，寫下：「花香馥郁，甄仙氣！週末愉快！」並以田馥甄歌曲〈To Hebe〉歌詞「我們應該更堅強的存在，我們應該阻止世界變壞」回應Hebe。

王世堅更加碼在留言區附上歌曲連結，而有網友把田馥甄P成王世堅後方成照片牆，王世堅還回應「謝謝pinky的創意，阿堅不敢與世界為敵！」有趣互動讓網友笑稱「堅哥被點名了xD」、「堅哥很妙耶，有正義魂也有浪漫魂！」、「委員好可愛唷」、「沾一點仙氣了」，還要王世堅下次有機會「甄」的可以去聽演唱會。

王世堅回應。圖／截自facebook／王世堅

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