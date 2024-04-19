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陳亞蘭曝歌仔戲禁忌！鄭茵聲神賜「再紅10年」關鍵曝光

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
莊凱勛(左)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影
莊凱勛(左)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影

金鐘視帝陳亞蘭製作、主演的「勇氣家族」19日舉辦首映，陳亞蘭與莊凱勛劇中是夫妻，演出「薛丁山與樊梨花」定情，記者會上再度上演這齣戲碼，陳亞蘭還「加戲」往莊凱勛臉上親了一口留下唇印，莊凱勛笑說事前完全不知，但「是我的福利，怕會被亞蘭姊粉絲追殺」。

莊凱勛透露，約2周前接到陳亞蘭電話，提議首映上演歌仔戲，當時他被小孩傳染重感冒，雖很驚訝，但一邊咳嗽一邊答應。上台前他很緊張，一直在記動作、身段，怕演錯影響陳亞蘭，陳亞蘭認為記住角色情緒比較重要，因此故意親他一下，讓他瞬間入戲。陳亞蘭與莊凱勛都頭頂約10公斤的頭飾，莊凱勛透露緊到「頭都麻了」，但陳亞蘭趕緊提醒他「禁忌」，不能說自己不舒服，「講了就會一直想」。

「勇」劇特地從廟裡請來戲神田都元帥在劇組坐鎮，一次等戲時，劇中飾演直播主的鄭茵聲被拱向田都元帥許願「再紅10年」，結果獲得聖筊，她當場開心高喊：「我以後不吃螃蟹！」因傳說中螃蟹是田都元帥再生父母，後來上節目做蟹腳料理，要試吃時，她真的只夾配菜試味道。

茵聲在「勇」劇中飾演推廣歌仔戲的直播主，戲外她曾讀過2年歌仔戲科，有許多演出野台戲經驗，但當時實在太累，形容根本「被虐」，又不喜歡畫厚重的舞台妝，心想：「這是我以後要過的生活嗎？太辛苦了吧！我趕快先放棄。」後來轉當網紅成名。

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鄭茵聲在「勇氣家族」中飾演直播主。記者沈昱嘉／攝影
鄭茵聲在「勇氣家族」中飾演直播主。記者沈昱嘉／攝影
鄭茵聲(左)、林雨宣出席「勇氣家族」首播記者會。記者沈昱嘉／攝影
鄭茵聲(左)、林雨宣出席「勇氣家族」首播記者會。記者沈昱嘉／攝影
莊凱勛(左)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影
莊凱勛(左)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭(右)故意偷親莊凱勛。記者沈昱嘉／攝影
陳亞蘭(右)故意偷親莊凱勛。記者沈昱嘉／攝影
莊凱勛(右)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影
莊凱勛(右)、陳亞蘭「勇氣家族」首映會上演「薛丁山與樊梨花」。記者沈昱嘉／攝影

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