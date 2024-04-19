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20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」
日本天后宇多田光8月10、11日確定要在台北小巨蛋開唱，台灣為此首度執行抽票和實名制購票，雙管齊下遏阻黃牛。今天主辦單位超級圓頂和大鴻藝術公布首波抽籤結果，近20萬人參與抽籤，中籤率約為10人中1。
主辦單位公告如下：
感謝大家熱情參與「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」的登記抽選。稍後抽選結果將透過簡訊及郵件陸續通知，為確保訊息沒有遺漏，待系統全部通知完畢，我們會再度公告，請大家登入會員帳戶頁面確認結果。
本次演出是我們第一次嘗試採用實名制+抽選制售票，有近20萬名的歌迷朋友登記抽選參與，這也代表著幾乎每10位朋友當中只有1位能夠抽到購票資格。
在此預先恭喜幸運中選的朋友，期待您帶著滿滿的熱情參與演唱會！至於其他更多沒有收到中選通知的朋友，也請勿氣餒，後續除了復活抽選以及4/28一般販售之外，如果有其他清票或者視線不良區開放，我們也會再統一研議票券釋出方式，讓更多歌迷朋友有機會一起參與這場演唱會。
再次提醒第一階段中選的朋友請在付款期限內完成支付，逾期未付款者將視為放棄資格，釋出票券將進行復活抽選。
大鴻藝術與Ticket Plus將全力確保更多歌迷能夠透過正規管道購買門票，衷心感謝大家的支持，也希望後續能夠帶來更多更精彩的活動！
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