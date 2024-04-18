遭前妻影射和陳芳語「錄音室性愛」 謝和弦不忍了公開內幕「是她」！
陳芳語被遭謝和弦前妻Keanna影射，指陳、謝2人在錄音室「抽大X做愛」，並聲稱有證據謝和弦今（18）日在臉書嗆聲：「快點啊我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨。」
Keanna的中暗指陳芳語與謝和弦在錄音室「邊Chill邊纏綿」，此言論一出網友炸鍋，被影射的陳芳語也反擊，透過公司駁斥此為子虛烏有，表示不排除提告，但Keanna不以為意，表示很樂意公開證據，更酸男方絕對記得細節才龜縮避談。
今謝和弦也在社群開砲，直喊：「快點啊我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨，跟我發生關係的明明是胎尼，一直在那邊鬼打牆發作發病，趕快再多吃一點史蒂諾斯吧，祝福您找到可以玩尿的對象，哈們。」
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