Lisa再砸1.3億住進比佛利山莊！超美內部裝潢曝光
南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今年成立個人公司LLOUD，並在前陣子宣布加入美國索尼音樂的旗下子唱片公司RCA Records，將成為克莉絲汀、賈斯汀以及夏奇拉的師妹。Lisa在上個月曾開箱自己位於韓國的豪宅，日前又傳出他在美國比佛利山莊砸天價再添購新房，奢華內部裝潢也隨之在網上曝光。
Lisa在上個月慶祝自己27歲生日時，於YouTube頻道公開了位於韓國城北洞的豪宅內部，這是一棟地下一層、地上二層的獨棟住宅。這棟豪宅要價韓幣75億（約新台幣1.78億元），據傳她以現金支付了全部金額。影片最後她也公開自己的新愛車，據傳要價18萬美元（約新台幣550萬元），完全彰顯了她國際天后的地位。
據外媒「Mansion Global」報導，Lisa近日在美國洛杉磯知名的比佛利山莊，以395萬美元（約新台幣1.3億元）的價格購入一棟奢華豪宅。報導中提到這棟豪宅被群山環繞、位子隱密且占地很大，最近還進行了全新裝修。Lisa的新豪宅外觀看上去溫馨典雅，內部裝潢更是精緻奢華，據報導稱房內有四間房間，還有鐵燭台、石壁爐、灰泥壁爐、多條通往山坡的小路等原始設計元素。
更多推薦
▪出道36年！黃子佼得罪一堆人「都是張小燕收爛攤子」
▪慎入！九把刀女兒搭機「噴射式嘔吐」 機艙內全是味道
▪超慘！23歲女星「復出失敗」 演話劇一天後就退出
▪歐弟認「回大陸工作難」曝收入慘況：賣車求生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言