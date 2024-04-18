Lisa再砸1.3億住進比佛利山莊！超美內部裝潢曝光

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今年成立個人公司LLOUD，並在前陣子宣布加入美國索尼音樂的旗下子唱片公司RCA Records，將成為克莉絲汀、賈斯汀以及夏奇拉的師妹。Lisa在上個月曾開箱自己位於韓國的豪宅，日前又傳出他在美國比佛利山莊砸天價再添購新房，奢華內部裝潢也隨之在網上曝光。

Lisa在上個月慶祝自己27歲生日時，於YouTube頻道公開了位於韓國城北洞的豪宅內部，這是一棟地下一層、地上二層的獨棟住宅。這棟豪宅要價韓幣75億（約新台幣1.78億元），據傳她以現金支付了全部金額。影片最後她也公開自己的新愛車，據傳要價18萬美元（約新台幣550萬元），完全彰顯了她國際天后的地位。

據外媒「Mansion Global」報導，Lisa近日在美國洛杉磯知名的比佛利山莊，以395萬美元（約新台幣1.3億元）的價格購入一棟奢華豪宅。報導中提到這棟豪宅被群山環繞、位子隱密且占地很大，最近還進行了全新裝修。Lisa的新豪宅外觀看上去溫馨典雅，內部裝潢更是精緻奢華，據報導稱房內有四間房間，還有鐵燭台、石壁爐、灰泥壁爐、多條通往山坡的小路等原始設計元素。 圖／翻攝自theqoo 圖／翻攝自theqoo 圖／翻攝自theqoo 圖／翻攝自theqoo 圖／翻攝自theqoo 圖／翻攝自theqoo

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