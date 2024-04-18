快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

Lisa再砸1.3億住進比佛利山莊！超美內部裝潢曝光

聯合報／ 編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自instagram、theqoo
圖／擷自instagram、theqoo

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今年成立個人公司LLOUD，並在前陣子宣布加入美國索尼音樂的旗下子唱片公司RCA Records，將成為克莉絲汀、賈斯汀以及夏奇拉的師妹。Lisa在上個月曾開箱自己位於韓國的豪宅，日前又傳出他在美國比佛利山莊砸天價再添購新房，奢華內部裝潢也隨之在網上曝光。

Lisa在上個月慶祝自己27歲生日時，於YouTube頻道公開了位於韓國城北洞的豪宅內部，這是一棟地下一層、地上二層的獨棟住宅。這棟豪宅要價韓幣75億（約新台幣1.78億元），據傳她以現金支付了全部金額。影片最後她也公開自己的新愛車，據傳要價18萬美元（約新台幣550萬元），完全彰顯了她國際天后的地位。

據外媒「Mansion Global」報導，Lisa近日在美國洛杉磯知名的比佛利山莊，以395萬美元（約新台幣1.3億元）的價格購入一棟奢華豪宅。報導中提到這棟豪宅被群山環繞、位子隱密且占地很大，最近還進行了全新裝修。Lisa的新豪宅外觀看上去溫馨典雅，內部裝潢更是精緻奢華，據報導稱房內有四間房間，還有鐵燭台、石壁爐、灰泥壁爐、多條通往山坡的小路等原始設計元素。

圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo
圖／翻攝自theqoo

延伸閱讀

慎入！九把刀女兒搭機「噴射式嘔吐」 機艙內全是味道

出道36年！黃子佼得罪一堆人「都是張小燕收爛攤子」許聖梅曝內幕

律師認「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞」

質疑中選會作票挨告！愛莉莎莎出庭「遲到、忘帶身分證」有話要說

相關新聞

Lisa再砸1.3億住進比佛利山莊！超美內部裝潢曝光

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa今年成立個人公司LLOUD，並在前陣子宣布加入美國索尼音樂的旗下子唱片公司RC...

秀琴陳致遠出事了 蘇花公路遭落石撞車驚險爆胎

林秀琴和老公陳致遠17日開蘇花公路從花蓮回台北，不料路上卻碰到落石掉落，夫妻倆驚魂未定，據「ETtoday」報導，落石撞到車...

質疑中選會作票挨告！愛莉莎莎出庭「遲到、忘帶身分證」有話要說

網紅愛莉莎莎日前質疑2024總統大選「作票」，中選會依妨害名譽提告她，上個月台北地檢署傳喚她到場說明，但由於她當時人在國外並未現身，今（18）日她遭二度傳喚，一早她便出庭釐清案情。

李亞鵬欠債1.8億還完了嗎？嫩妻海哈金喜揭現況 曝和李嫣關係

大陸男星李亞鵬去年與小19歲，世界小姐出身的海哈金喜再婚，不過他淡出演藝圈轉型從商，爆出因財務糾紛欠債4000萬元人民幣（約台幣1.8億），夫妻倆合體直播帶貨賺錢還債。而海哈金喜近日公開粉絲問答影片，被問到債務情況，她也老實回答了。

Lulu出席活動爆衝突！場面陷混亂推擠怒吼

Lulu(黃路梓茵)先前在社群發文，對恩師黃子佼事件首次表態，坦言自己心碎一地，但錯了就是錯了，該受到嚴厲懲罰，她今出席...

「甄嬛傳」13年推綜藝 娘娘團「沒孫儷」網驚：去哪了

由孫儷主演的清宮劇「後宮甄嬛傳」2011年播出時，不僅在亞洲颳起一陣宮鬥劇炫風，帶動開拍後宮戲風氣，從此長紅13年，每次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。