秀琴陳致遠出事了 蘇花公路遭落石撞車驚險爆胎

網紅愛莉莎莎日前質疑2024總統大選「作票」，中選會依妨害名譽提告她，上個月台北地檢署傳喚她到場說明，但由於她當時人在國外並未現身，今（18）日她遭二度傳喚，一早她便出庭釐清案情。

2024-04-18 16:33