秀琴陳致遠出事了 蘇花公路遭落石撞車驚險爆胎
林秀琴和老公陳致遠17日開蘇花公路從花蓮回台北，不料路上卻碰到落石掉落，夫妻倆驚魂未定，據「ETtoday」報導，落石撞到車子後震了一下，接著輪胎爆胎，胎壓還不斷下降，過程相當驚險。
林秀琴接受「ETtoday」訪問表示，出發時剛好碰上規模5.2的淺層地震，沒想到開到一半落石就掉下來，車子撞過去，然後就爆胎無法再往前開，只好先滑行到 隧道出口，看有沒有備胎可用，夫妻倆也慶幸還好落石不是直接砸到車子上，否則後果恐怕不堪設想。
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