質疑中選會作票挨告！愛莉莎莎出庭「遲到、忘帶身分證」有話要說

網紅愛莉莎莎日前質疑2024總統大選「作票」，中選會依妨害名譽提告她，上個月台北地檢署傳喚她到場說明，但由於她當時人在國外並未現身，今（18）日她遭二度傳喚，一早她便出庭釐清案情。

今天一早，愛莉莎莎現身北檢，不過有媒體報導她人不但遲到還忘了帶身分證。對此，她稍早則在IG上公開回應：「報導到底要多惡意？我去地檢署報到，我用健保卡報到，硬要寫我沒帶身分證。」

此外，愛莉莎莎更解釋，今天一早下大雨，台北淹大水，「律師說可能晚一點，也已經提早先跟庭上通知了，硬要寫我遲到」，最後附上三個無奈的表情符號。

據悉，愛莉莎莎上個月出國遊學，看到報導後才知道遭傳喚開庭，「但當時我人已經不在台灣了，所以直到新聞出現，我都完全不知情。」，並表示：「傳票上寫『案由不明』，所以我完全不知道是什麼狀況」。

愛莉莎莎一早表示雨大到看不到窗外外面的景色。 圖/摘自IG

愛莉莎莎針對媒體報導她出庭持到、未帶身分證，親揭原因。 圖/摘自IG

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