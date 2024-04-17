李亞鵬欠債1.8億還完了嗎？嫩妻海哈金喜揭現況 曝和李嫣關係
大陸男星李亞鵬去年與小19歲，世界小姐出身的海哈金喜再婚，不過他淡出演藝圈轉型從商，爆出因財務糾紛欠債4000萬元人民幣（約台幣1.8億），夫妻倆合體直播帶貨賺錢還債。而海哈金喜近日公開粉絲問答影片，被問到債務情況，她也老實回答了。
海哈金喜於小紅書分享與QA影片，網友問到「鵬哥債還完了嗎？」她看到問題則笑了笑，直回「還沒呢」，並說道：「鵬哥這不直播掙錢還債呢」，透露最近春茶上市，李亞鵬上山下鄉給大家找好的茶葉，喊話網友支持一下。
海哈金喜表示兩人一直都很坦誠地面對債務問題，並說：「我也願意和他一起分擔 單生活上的壓力和責任。」
海哈金喜還在影片中談常有人關心李嫣，她透露李嫣5月份就要滿18歲了，表示孩子長大後其實不太願意被提及和關注，「我們要做的就是給予她足夠的空間和尊重」，還吐露和李嫣的關係就像是好姊妹，要大家別擔心。
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