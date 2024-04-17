「甄嬛傳」13年推綜藝 娘娘團「沒孫儷」網驚：去哪了
由孫儷主演的清宮劇「後宮甄嬛傳」2011年播出時，不僅在亞洲颳起一陣宮鬥劇炫風，帶動開拍後宮戲風氣，從此長紅13年，每次重播總能吸引一大票鐵粉回味無窮，而今相隔多年，傳出該劇將於暑假推出綜藝節目，戲裡的後宮娘娘們皆回歸，名單中卻不見女主角「甄嬛」孫儷，瞬間引發網友熱議。
據陸媒報導，「後宮甄嬛傳」將推出綜藝節目，名稱為「煥新環遊傳」，該節目定位為探訪民族文化旅行真人秀，將邀請「甄嬛傳」原班人馬時隔多年後重聚，共同展開一場文化旅行，預計於4月錄製、6月播出，「娘娘團」擬邀請嘉賓包括蔡少芬、藍盈瑩、孫茜、陳思斯、蔣欣、陶昕然、張曉龍、陳建斌、唐藝昕、徐璐等。
不過，浩浩蕩蕩的「娘娘團」中竟未見孫儷的名字，瞬間也引發討論，網友驚訝發現：「甄嬛傳團綜沒甄嬛？」、「沒甄嬛誰看啊」、「甄嬛去哪裡了」，而孫儷日前也在個人微博發文提到新劇「三十九二十八」開拍，網友也猜測可能因檔期緣故而無法參與。據陸媒「澎湃新聞」報導指出，「甄嬛傳」節目方相關人士證實，綜藝節目將於今年暑假播出，嘉賓也在持續邀約中，至於孫儷是否參加錄製，節目相關人士尚未透露。
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