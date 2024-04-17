《大學生》女星驚爆「長3顆腺瘤」 嚇到崩潰爆哭
從《大學生了沒》出道的女星晞晞(徐晞庭)，近來在IG上透露健檢時發現身上有3顆腺瘤，嚇到當場痛哭。
晞晞近日在IG上寫道：「前幾天收到健檢報告真是嚇屎寶寶，身體裡竟然檢查出腺瘤，一次還3個，直接低潮了2天，人生第一次擁有真是嚇壞了，還哭到隱眼差點戴不上去」，表示上一次健檢是3年前，但當時並沒有什麼問題，也無瘜肉，算是個「健康寶寶」，沒想到最近健檢後卻發現自己身上有腺瘤。
晞晞透露，這次的檢查做了心血管、內分泌等功能，還照了胃鏡。她也不忘向粉絲們呼籲記得定期健檢，才能及時發現處理，「照顧好自己比什麼都重要，我們都要健健康康的喔」。
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