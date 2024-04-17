黃子佼恐「無法復出」！Selina傳8字 20年交情斷聯了
Selina任家萱去年夏天迎來兒子「小腰果」，成為人母的她上工復出，今（17）日出席奶瓶代言活動，提到昔日好友黃子佼，她嚴肅又語帶惋惜，表示月初爆出他持有未成年不雅片的新聞後，她隔天傳了8個字給他。
Selina和黃子佼交情超過20年，她坦言認為他應該沒辦法復出了，身為曾經的朋友，她直言3日新聞爆出相當震驚，隔天傳訊息給他，「我很認真思考要傳什麼，傳了『勇敢面對、珍惜所愛』8個字給他，就沒有再聯絡。」
黃子佼有回傳，但內容Selina保留；是否還能再當朋友？Selina坦言：「這一題我還沒有想法，我會希望他先勇敢面對，家人也需要他。」有無關心孟耿如？她說：「我跟耿如沒有那麼熟。」
演藝圈中小S、賈永婕等人都連署修改「兒少法」，問到Selina的立場，她說：「我當然支持，我是媽媽，兒童相關我一定會支持，但還沒花太多時間去了解議題。」表示會加入連署。
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