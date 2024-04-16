陶晶瑩曝小燕姐心情「怎麼會好」 談連署修法被扯政治：沒人要說什麼顏色才愛小孩
張小燕受黃子佼性醜聞風暴牽連，網友呼喊她發聲表態，資深藝人李麗芬、張永正發文為小燕姐喊冤，認為個人做事個人擔。而日前和小燕姐有交情的作家、資深媒體人高姐（高愛倫）發文談到小燕姐，陶晶瑩坦言「有點驚嚇」。
陶子直言：「我們當然不敢打擾小燕姐，可是在程偶爾也會問還好嗎？然後都回說怎麼會好？然後我們就不知道怎麼安慰下去，就只能傳一些貼圖。」她也吐露部分小燕姐回覆她的內容，大意為：「一生低低調調做事，清清白白做人，但是現在就是...就像高姐寫的，有點抬不起頭來這樣子。」而節目來賓，也是媒體人的吳小帽表示他其實也有傳訊息給小燕姐並收到的回應，可以感受到小燕姐的灰心和難過。
而陶子為藝人連署兒少修法發起人之一，透露本來立委有請他們去旁聽，但他們沒辦法去。對於有網友覺得藝人連署修法是帶有政治立場，陶子則回應：「這次綠藍白三黨的立委都會一起來修法，這是不分黨派的，沒人要說什麼顏色才愛小孩，沒有這個可能嘛。」有感而發表示，不要讓台灣變成討論什麼都變成政治立場，希望大家能就事論事。
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