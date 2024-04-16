楊麗菁才父喪又遭人潛入住宅噴漆恐嚇「主謀是前男友」 曝近期複雜心情

女星楊麗菁停在住家停車場的保時捷遭人以紅漆噴上「小X、Ｘ女 」等不雅字眼，她立即報警，追查後發現幕後主使者竟是前男友龔偉綸，楊麗菁16日傍晚發出聲明，表示已與對方達成和解，楊麗菁強調與龔偉倫早已斷絕所有關係，目前有一個交往4年的男友。

楊麗菁透露三月父親過世，她回花蓮守孝，4月1日回到台北竟發現有人潛入住宅，對車子噴漆、恐嚇、毁謗，讓她嚇到無法入睡。而她隔日回花蓮掃墓陪母親，4月3日竟遇上花蓮大地震，楊麗菁吐露心境「心情更加恐慌，這段期間內心的複雜情緒無以言喻。」

她感謝大家關心，也感謝警方偵查，表示：「相信司法會給予一個公道，希望早日回歸平靜的生活。」

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楊麗菁臉書全文：

本人在此聲明我跟龔偉倫先生，僅在六年前有短暫四個月的交往，早已斷絕所有關係。 因為我提出分手，他曾經對我有過妨害名譽、恐嚇、毁謗以及洩漏個資、等等罪行，在法院他全部承認，並答應賠償和解金30萬元。 原先還想給他一個改過的機會，和解金分文不付我也不以為意，只希望遠離這個人物就好！我也早忘了他的存在！而且我現在有一個交往四年的男朋友！ 這幾年我都在陪伴年邁的父母，三月是我非常心痛的一個月，最疼我的父親過世了，我在花蓮守孝近一個月 4月1號剛回台北，就發現有人潛入住宅，對我的車子噴漆，恐嚇與毁謗！讓我的無法入睡，心中說不出的恐懼，4月2號回花蓮掃墓陪伴母親，碰到403花蓮大地震，心情更加恐慌，這段期間內心的複雜情緒無以言喻 非常感謝警方的偵查，也感謝各方友人的關心，相信司法會給予一個公道，希望早日回歸平靜的生活

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