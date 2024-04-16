傅娟回憶抗癌過程 歐陽妮妮揭當時心境「母女崩潰暴哭」

資深藝人傅娟過去在她事業巔峰時被診斷出癌症，後來便接受手術治療，花了5年多的時間調養，近來歐陽妮妮在節目中罕見提起過去那段時光，母女倆在鏡頭前情緒失控暴哭。

傅娟近來與女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜上大陸節目《是女兒是媽媽》。節目中，劇組人員安排通電話的橋段，歐陽妮妮則扮演6歲的自己，打電話告訴媽媽傅娟，表示自己一直深深記得在她6歲時媽媽生病，「妳一邊要照顧我跟娜娜一邊又要工作，其實我心裡面都很清楚知道，只是那時候我可能不太知道怎麼表達，然後我要跟妳說，我們都會一直陪在妳身邊、一直都還很愛妳，希望你可以永遠健康快樂。」

傅娟則告訴歐陽妮妮說：「我覺得我的人生很幸運，好幸運生了你。我會是你永遠的後盾，做什麼事情媽媽都支持你。」歐陽妮妮則哽咽回說：「我也很幸運有你當我的媽媽。我希望我以後也可以像你一樣，對我的小孩。我想要成為跟你一樣的媽媽。」掛完電話後，傅娟崩潰痛哭了許久，她直言如今才明白，原來女兒的過去最在意的是媽媽，「其實我忘了，我忘了其實原來我人生的低潮，對她來說是一件很重要的事情，可是我忘記了」

傅娟回想起過去生病罹癌，她坦言當時很忙碌，「我覺得最難過的應該就是我的爸媽，所以只想到不想讓我爸媽難過，但是我沒意識到她（歐陽妮妮）會這麼記得這件事情」最後強調，「我真的覺得我很幸運，因為我的女兒都很愛我」。

傅娟回憶起過去罹癌的日子，歐陽妮妮罕見透露當時心境。 圖/摘自微博

傅娟回憶起過去罹癌的日子，歐陽妮妮罕見透露當時心境。 圖/摘自微博

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