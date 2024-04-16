山豬「生前錄影身影」曝光 走路吃力下車靠澎恰恰攙扶
山豬15日因肺炎併發敗血症休克猝逝，享年38歲，他本身患有紅斑性狼瘡，且之前才做過心臟手術，生前最後一次在節目上露面，是3月時錄「小明星大跟班」，當時他走路的樣子看起來頗為吃力。
山豬在「小明星大跟班」中被爆生活衛生習慣很差，房間很髒亂，而且生病時大家讓他去看醫生，但他總是不去，還有次搭計程車去錄影，下車時還是澎恰恰特地過來攙扶他下車，因此被譏諷是在耍大牌讓前輩來伺候，不過他也解釋因為腳部之前十字韌帶有斷掉，心臟也裝過支架，再加上罹患紅斑性狼瘡，病毒曾攻擊過腦部，坦言身體狀況不佳，不過惡化的速度有比較慢。另外他從座位上走到舞台中間時，顯得步履蹣跚且看起來有些吃力。
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