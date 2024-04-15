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49歲賈永婕傳「懷第四胎」 尪甜蜜捧肚照曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書
賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書

女星賈永婕2002年嫁給杰建設少東王兆杰（George），婚後育有2女1子。近日她在社群平台曬出夫妻倆到日本遊玩的照片，其中一張照片王兆杰親吻著賈永婕，而王兆杰手還放在賈永婕的肚子，網友們紛紛猜測是否已懷第四胎。對此，她昨（14）日則大動作出面回應。

49歲的辣媽賈永婕近日與老公到日本賞櫻，還一起參訪日本建築設計公司。此外，賈永婕還曬出與老公在櫻花樹下接吻的照片，有眼尖網友發現該照片中王兆杰的手摸著賈永婕的肚子，引發網友們猜測是在暗示將有喜事發生，底下留言區紛紛表示：「又懷孕了？恭喜恭喜！」、「無處安放的小手手」、「手很有戲」、「恭喜老爺賀喜夫人」。

對此，賈永婕昨（14）日則忍不住出面澄清，「大家請冷靜，千萬不要跟我說恭喜，雖然我還年輕，但這也太看得起我了。」最後，她還不忘向老公喊話：「老公你的手以後可以安分一點嗎？」笑翻許多網友。

賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書
賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書

賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書
賈永婕分享與老公一起到日本賞櫻的照片。 圖/摘自賈永婕臉書

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