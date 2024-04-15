遭女友Bella大爆劈腿約砲 沈建宏發文道歉「感情中做了錯誤的事情」

沈建宏遭到女友控訴劈腿、約砲等渣男行徑，稍早他在社群發文道歉，對此感到愧疚與自責。

沈建宏提到在這段感情中自己做了錯誤的事情，「沒能成為一個男朋友該有的樣子，沒有給夠足夠的安全感、責任感、忠誠度、信任感等等⋯是個不稱職的另一半。也做了很多感情中不成熟的表現，讓女方傷心不已。」為此向Bella表達深深的歉意，最後也表示自己會深刻反省，造成各界的觀感不佳，深表歉意。

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