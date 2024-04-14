出軌激吻黃心穎！許志安事隔5年首發聲 嘆「一輩子的傷疤」

港星許志安2019年出軌女星黃心穎，當時引起軒然大波，震驚兩岸三地，最後他出面道歉痛哭，妻子鄭秀文也選擇原諒，而他也暫停演藝工作，直到近1、2年才開始漸漸復出，日前接受訪問再談及此事，坦言這是一輩子的傷疤。

許志安之前在澳門舉行演唱會，接受「芷珊約您」節目訪問，提到當年的出軌事件，主持人黎芷珊問他在當時最灰暗的時刻，是否對於未來的演藝事業已不抱希望，他坦言不敢說期望，現在覺得保持初心很重要，也感嘆出軌事件，已成為他一世的傷疤，再被問道跟10年後的自己說一些話，他簡單一句回答「其實你好幸福」。

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