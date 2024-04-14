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昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身東區曝近況

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
徐樂眉曝光近況。圖／摘自臉書
徐樂眉曝光近況。圖／摘自臉書

58歲資深女星徐樂眉曾主演「台北的天空」、「八月桂花香」等膾炙人口的作品，清新自然的演技有「千面女郎」封號，早年還拍過「PLAYBOY花花公子」寫真雜誌，鏡頭前近乎全裸，撩人姿勢風靡一時，如今早已卸下明星光環的她，透過旅行撰寫文章成為作家，4年前更升格為台灣藝術大學(台藝大)戲劇系副教授、客座老師。

淡出螢光幕多年的徐樂眉，近日在臉書曬出自拍照，頂著一頭光線下看似斑白的頭髮，戴著墨鏡掩住一臉風霜，對著鏡頭露出淺淺微笑，足見平日保養得宜，膚質維持得不錯，除了一頭白髮，幾乎看不出歲月痕跡，她也發文寫道：「熟悉的台北忠孝東路，走七遍，也不厭倦」，還po出不少台北東區街景照。

徐樂眉距離上一段戀情已超過20年，一直以來過著快樂單身女郎的日子，曾受訪時提及若無適合對象，不會把時間和心力浪費在感情上，更不會委屈自己，認為「情感的投入是投報率最低的付出」，雖對談感情仍有渴望，但認為可遇不可求。粉絲看到她的近況曝光，紛紛留言；「氣質好就是不一樣」、「自然又美麗的老去是最棒的姿態」，更敲碗希望能再看到徐樂眉演戲或主持廣播節目。

徐樂眉曝光近況。圖／摘自臉書
徐樂眉曝光近況。圖／摘自臉書
徐樂眉過去演過不經典戲劇。 圖／聯合報系資料照
徐樂眉過去演過不經典戲劇。 圖／聯合報系資料照

徐樂眉過去演過不經典戲劇。 圖／聯合報系資料照
徐樂眉過去演過不經典戲劇。 圖／聯合報系資料照

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