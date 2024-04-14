AcQUA源少年出事了！團員車禍滑行5公尺 傷勢曝光

男團「AcQUA源少年」今辦「「I’m Here我在」專輯簽唱會，團員林毓家抱病上陣，雙手都是繃帶嚇壞眾人，他說昨天騎車分心不慎自摔，連人帶車滑行5公尺，「我有記得不要讓臉受傷，幸好骨頭都沒事。」據了解現場車流繁忙，幸而他的傷勢輕微，手腳都是皮肉傷，臉雖破相但不嚴重。

他說發生當下相當慌張，感謝其他騎士相助，友人的家人急忙趕到現場送他到醫院，李秉諭在旁面露擔心，表示林毓家比較好動，練舞也很容易受傷，林毓家說：「還是有靜下來的時候，像演戲時需要靜心培養情緒。」

隊長黃莑茗預計2個月後入伍，很擔心曬黑，其他團員拱到時要一人替他剃一刀，他愣住說有答應這件事嗎，盧佾暘立刻表示當初是自己建議，大家一搭一唱響應，對剃髮過程充滿期待。老么須弘道在他入伍之後也將赴美求學，由於完成演唱會加上考中第一志願，心情相較以往輕鬆許多，他說：「要把握時間做很多想做的事，還要考駕照。」會讓團員陪著去嗎？須弘道見大家露出期待眼神，笑稱「考慮一下，要看看存款」。

AcQUA源少年今帶來「My Only」、「You Are The Reason」2首歌曲，並邀請5位幸運兒玩拼圖遊戲，接下來他們將於21日在高雄夢時代舉辦簽唱會，驚喜宣布5月19日加碼台中場。

「AcQUA源少年」舉辦「I’m Here我在」簽唱會。記者沈昱嘉／攝影

「AcQUA源少年」由須弘道(左起)、盧佾暘、黃莑茗、林毓家、李秉諭組成。記者沈昱嘉／攝影

「AcQUA源少年」隊長黃莑茗即將入伍。記者沈昱嘉／攝影

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