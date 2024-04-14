快訊

無人機、飛彈襲擊以色列！伊朗參謀長：已「達成所有目標」

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕！許聖梅提供3大線索

熱炸了！台南北寮37.1度極端高溫 4縣市熱爆亮黃燈

深夜收「恐嚇性侵」私訊！「戲說台灣」陳小菁急報警 籲平台協助

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陳小菁。 圖／擷自臉書
陳小菁。 圖／擷自臉書

過去在「戲說台灣」擔任一姐的陳小菁，也參與演出過不少八點檔本土劇，不過近日她收到一則恐嚇私訊，嚇到直接報警。不想讓再姑息這些躲在鍵盤後面的人。

陳小菁14日中午突發文曝，12日深夜收到一則臉書私訊，內容寫著「立即開始輪姦陳小菁」，她忍不住感嘆「現今社會就是有這樣躲在平台後面，性騷擾、恐嚇女性的人」，這樣的文字內容已讓她身心感到恐懼、害怕、不舒服，所以決定勇敢去報警，「希望躲在平台後面的壞人可以被處罰，也希望社群平台官方可以協助被害人找到壞人，法網恢恢疏而不漏，千萬不要心存僥倖心態的去傷害人，每個人都要對自己說的話、做的事負責任，法律要處罰壞人，保護被害人的。」

陳小菁深夜收到網友恐嚇私訊。 圖／擷自臉書
陳小菁深夜收到網友恐嚇私訊。 圖／擷自臉書

相關新聞

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身東區曝近況

58歲資深女星徐樂眉曾主演「台北的天空」、「八月桂花香」等膾炙人口的作品，清新自然的演技有「千面女郎」封號，早年還拍過「PLA...

AcQUA源少年出事了！團員車禍滑行5公尺 傷勢曝光

男團「AcQUA源少年」今辦「「I’m Here我在」專輯簽唱會，團員林毓家抱病上陣，雙手都是繃帶嚇壞眾人，他說昨天騎車...

深夜收「恐嚇性侵」私訊！「戲說台灣」陳小菁急報警 籲平台協助

過去在「戲說台灣」擔任一姐的陳小菁，也參與演出過不少八點檔本土劇，不過近日她收到一則恐嚇私訊，嚇到直接報警。不想讓再姑息這些躲在鍵盤後面的人。

湯姆克魯斯獨生女蘇蕊本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

出生時是全球矚目焦點的湯姆克魯斯唯一的親生女兒蘇蕊，周四（18日）就要歡度18歲的生日、正式成年。在此之前，她都一直在母...

陳亞蘭吐低潮心境「想放棄」 向楊麗花淚喊：做不下去

在「勇氣家族」劇中，飾演寶銀社歌仔戲團團主吳桂英的金鐘女視帝陳亞蘭以及製作人葉天倫，日前接受華視「新聞高峰會」主持人陳雅...

周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

台灣3日遭逢7.2強震，震央花蓮正在努力恢復正常生活，外界持續送暖，繼五月天、蕭薔、羅志祥慷慨解囊，天王周杰倫和昆凌夫婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。