深夜收「恐嚇性侵」私訊！「戲說台灣」陳小菁急報警 籲平台協助

過去在「戲說台灣」擔任一姐的陳小菁，也參與演出過不少八點檔本土劇，不過近日她收到一則恐嚇私訊，嚇到直接報警。不想讓再姑息這些躲在鍵盤後面的人。

陳小菁14日中午突發文曝，12日深夜收到一則臉書私訊，內容寫著「立即開始輪姦陳小菁」，她忍不住感嘆「現今社會就是有這樣躲在平台後面，性騷擾、恐嚇女性的人」，這樣的文字內容已讓她身心感到恐懼、害怕、不舒服，所以決定勇敢去報警，「希望躲在平台後面的壞人可以被處罰，也希望社群平台官方可以協助被害人找到壞人，法網恢恢疏而不漏，千萬不要心存僥倖心態的去傷害人，每個人都要對自己說的話、做的事負責任，法律要處罰壞人，保護被害人的。」

陳小菁深夜收到網友恐嚇私訊。 圖／擷自臉書

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