深夜收「恐嚇性侵」私訊！「戲說台灣」陳小菁急報警 籲平台協助
過去在「戲說台灣」擔任一姐的陳小菁，也參與演出過不少八點檔本土劇，不過近日她收到一則恐嚇私訊，嚇到直接報警。不想讓再姑息這些躲在鍵盤後面的人。
陳小菁14日中午突發文曝，12日深夜收到一則臉書私訊，內容寫著「立即開始輪姦陳小菁」，她忍不住感嘆「現今社會就是有這樣躲在平台後面，性騷擾、恐嚇女性的人」，這樣的文字內容已讓她身心感到恐懼、害怕、不舒服，所以決定勇敢去報警，「希望躲在平台後面的壞人可以被處罰，也希望社群平台官方可以協助被害人找到壞人，法網恢恢疏而不漏，千萬不要心存僥倖心態的去傷害人，每個人都要對自己說的話、做的事負責任，法律要處罰壞人，保護被害人的。」
更多推薦
▪不藏了！梁詠琪唱一半宣布喜訊 歌迷全場熱烈尖叫
▪(G)I-DLE熱到脫剩小可愛！舒華帶頭辣翻港都/a>
▪奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
▪龜梨和也風靡大巨蛋！創紀錄觀眾欣賞丰采 粉絲尖叫
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言