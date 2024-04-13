陳亞蘭吐低潮心境「想放棄」 向楊麗花淚喊：做不下去

在「勇氣家族」劇中，飾演寶銀社歌仔戲團團主吳桂英的金鐘女視帝陳亞蘭以及製作人葉天倫，日前接受華視「新聞高峰會」主持人陳雅琳專訪，同為台南出身的陳亞蘭和陳雅琳，見到彼此就熱烈打招呼，倍感親切的心情全寫在臉上，被問到歌仔戲班的甘苦生活印象最深刻的事，陳亞蘭表示：「颱風天照演！」

「我從小在廟口看戲長大，跟著父親四處為家，這次拍攝『勇氣家族』就是想把過往看到、經歷的故事，用創新的拍攝方式，結合現在的媒體環境，呈現給觀眾。」經歷過歌仔戲的黃金年代，隨著新媒體興起，陳亞蘭想要與時俱進地運用新媒體的方式，將逾百年的傳統歌仔戲文化，讓更多的觀眾認識。

被問到歌仔戲班的甘苦生活印象最深刻的事，陳亞蘭表示：「颱風天照演！」，說到當初恰逢颱風天表演，因為風雨太大戲棚整個垮下來，戲班無處可去，但是仍頂著風雨繼續將戲演下去，因為即便沒有觀眾，神明也在看。

她也提到，在拍戲過程中，陳亞蘭常常會跟劇組的年輕演員們分享過去歌仔戲班的甘苦生活，所以每當自己感到挫折的時候，「不能輸給戲中的那些角色」、「戲班子過得這麼辛苦都過得去了，我們有什麼過不去的嘛？」的想法就會從腦海中浮現，藉此來鼓勵自己。

陳雅琳問到，為了歌仔戲的文化傳承「是什麼支持你堅持下來的？」陳亞蘭道：「如果我不做，總有一天歌仔戲文化就會消失。」為了這個理想，肩負著恩師楊麗花的傳承使命，她才一直堅持做到現在。中間也曾做到身心俱疲非常想要放棄，向恩師泣訴真的「做不下去」，但楊麗花只說：「順其自然，凡事上天都有最好的安排。」就在陳亞蘭最低潮的2022年，她獲得金鐘獎史上首位「女視帝」，也讓更多人看到歌仔戲文化，更讓她在這條路繼續堅持的走下去。

「勇氣家族」4月21日起，每週日晚間8點公視台語台、10點華視主頻播出。

葉天倫(左起)陳雅琳和陳亞蘭一起談論拍戲甘苦。圖／華視提供 陳雅琳(左起)訪問葉天倫和陳亞蘭。圖／華視提供

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