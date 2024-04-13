周杰倫出手了！花蓮強震毀家園 和愛妻昆凌捐500萬賑災

台灣3日遭逢7.2強震，震央花蓮正在努力恢復正常生活，外界持續送暖，繼五月天、蕭薔、羅志祥慷慨解囊，天王周杰倫和昆凌夫婦也捐出500萬元，眾人為家園齊獻心力。

周杰倫與昆凌在世界各地忙工作和演出，仍不忘關懷家鄉，日前為花蓮地震他們非常關心，共同捐款500萬元，為災區盡一份心力，他們也透過公司回應捐款到2個單位，分別是東華大學403專戶捐入100萬元，協助校園重建，以及中華基督教救助協會捐入400萬元，提供生活陷入困境的受災戶急難救助金。

此外五月天日前也陸續捐贈受災的學校，也會持續關注後續任何需出力協助之處，並以經典歌曲「終結孤單」歌詞「Everything will be alright，Tomorrow will be fine，有我的陪伴，你再也不孤單」，勉勵大家懷抱希望。

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